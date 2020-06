Американська фітнес-модель Ана Чері захопила ідеальним виглядом під час вечірньої фотосесії в оксамитовому бікіні

В цей раз дівчина показала всю себе в новому іміджі і поділилася новим кадром на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Знаменитість підкреслила свої переваги модним купальником з ніжно-рожевого барата, прорекламувавши той прямо на пляжі, пише Politeka.

Так, молода модель показала фігуру в бікіні на пляжі під час фотосесії на заході і полонила шанувальників видом в жаркій позі:

«Perfect body you have 😍😍😍», «Красивіше тебе не існує», «Wish you were here 🔥🔥🔥🔥», «Люблю тебе, крихітко, чудова», «Ти така зухвала дамочка», «Ось це відпочинок, це просто вау», «Обожнюю тебе, велелюбна красуня», «Amazing 😍❤️😍», «Фантастическа😍😍😍», «Малятко🌹😘👅❤️», «Que barbaridad😍😊», - написали шанувальники.

Як відомо, молода знаменитість стала популярна завдяки тому, що є активним користувачем мережі і щодня поповнює стрічку в Instagram новими кадрами. Ана любить брати участь у рекламних зйомках білизни, одягу і спортивних топів, які часто показує на собі під час тренувань. Дівчина зовсім не боїться камер, тому її образи іноді бувають занадто сміливими.

Раніше Ана постала у всій красі в одному лише яскраво-рожевому бікіні, повернувшись боком до камери вона наочно продемонструвала результат бурхливих тренувань. Чері підкреслила свої сідниці ідеальним чином і показала тим самим, як багато тренувалася для такої фігури.

«Просто грайте, займайте час своєї зайнятої життя, щоб робити те, що змушує вас посміхатися і відчувати радість. Доброго дня, друзі 💕🐬 # Щастя # Радість # Веселощі # Гра # Пляж # Океан», - написала дівчина.

Ось що відповіли фанати:

«гарний вигляд ззаду», «🔥🔥🔥🔥🔥🔥❤️❤Просто шикарна девочка️, ідеальна красуня❤️❤️😍❤️❤️», «Beautifu», «Ви прекрасні нас, дівчинка, я вас 💋💋💋🌹🌹🌹💜💜💜», «Твої вишеньки просто ідеальні🍑👉🏿👌», «Дуже туго», «Чорт смачно».

