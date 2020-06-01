31 мая российская певица украинского происхождения Наташа Королева отметила свое 47-летие

В честь праздника звезда разместила фото, представ в игривом образе, передает Politeka.net.

На фото Королева позировала в черной кофте и в белой шляпке. Красотка прикоснулась пальцем к аксессуару на голове, смотрела в камеру, и улыбалась.

"Ну здравствуй мой 47 годик!!! Интересно каким ты будешь?", - подписала артистка снимок.

За восемь часов пост собрал более 20 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети, среди которых звезды Максим Галкин и Лолита Милявская, написали массу поздравлений и пожеланий.

"С днём рождения, Наташа!", "Натуся!!! С Днём Рождения!! Ты Солнышко❤️❤️❤️ Свети Всегда!!!🙏😘❤️❤️❤️", "С Днем рождения 🎈🎈🎈Желаю оставаться такой же молодой, озорной и жизнерадостной!!! Крепкого здоровья ❤️ и женского счастья 😊🌸🌸🌸", "Невероятно талантливая, красивая, и просто замечательная артистка. С Днем рожденья.! Будьте счастливы, и удачи В ТВОРЧЕСТВЕ И ЖИЗНИ. А ГЛАВНОЕ ЗДОРОВЬЯ", "Ты просто космос!!!🔥😍", "С днюхой, девочка наша, ягодка🎂🎉🍾💐🥂💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗", "Поздравляю!!! Будь счастлива! 🍾💐🎂🥳🎉", "С днём рождения , всем бы так выглядить 🤗 С годами на маму похожи становитесь. Успехов в творчестве , песни хиты и мальчики ваши вас берегли", - написали пользователи сети.

Напомним, Наташа Королева позировала в ярко-розовом платье в мелкий цветочек и венке из одуванчиков на лужайке с цветами поет акапельно песню о молодом парне, который воровал для нее яблоки в саду. При этом выглядит артистка очень расслабленной и довольной жизнью.

Напомним, Наташа Королева поделилась правдой о своем состоянии, Тарзан не смог помочь: «Сложно поверить».

Как сообщала Politeka, сын Наташи Королевой вслед за отцом ушел в танцевальный "экстаз" и опозорился: "Второй Тарзан".

Также Politeka писала, что семью Королевой затравили, полураздетый Тарзан набросился на журналистку: "Бог вам судья!"