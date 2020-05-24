Известный танцор и бодибилдер Сергей Глушко (Тарзан), муж Наташи Королевой, показал себя и рассказал о важной проблеме

На кадрах Тарзан сидит перед камерой в зеленом махровом халате, который не прикрыл тело красавца. Волосы у Сергея в этот раз были распущены, а образ Глушко дополнил большой серьгой в ухе. На кадрах звезда рассказал о том, что о нем вышла фейковая статья на одном из интернет-порталов в России. Якобы в комментарии изданию звезда пожаловался на то, что пенсионерам раздают деньги, а артистам нет. Танцор опроверг эти слова и пожелал здоровья журналистке, которая с ним беседовала, отмечая что "Бог ей судья". Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Вниманию всех!

Несколько слов на злободневные темы.

Всем здравия и ЗДРАВОМЫСЛИЯ!", - написал Тарзан под видео.

Фанаты посмотрели видео почти 20 тысяч раз и написали несколько комментариев:

"Сергей,мы с Вами и за Вас !!! Настоящие ваши зрители !!! Вам как публичному человеку не избежать интервью,а мерзости и гадости полно во всех сферах нашей жизни!!!А Вас мы понимаем и доверяем конечно только Вам!!! Здоровья и благополучия вашей семье!!!", "Серго) те кто тебя знают и не могли в это поверить!!!!", "Сергей Вы умничка! Красивый, добрый и очень светлый человек! Здоровья Вам и Вашей семье!!!", "Ну какой голос,слушала бы бесконечно", "Почему всегда почти голый??? Дом не сцена".

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