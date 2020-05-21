Известная певица Наташа Королева показала, как проводит время на карантине

Об этом пишет Politeka.net.

Соответствующую публикацию звезда сделала в своем личном Instagram.

Пока певицы и артисты на карантине занимаются приготовлением различных экзотических блюд, Наташа Королева похвасталась тем, как "гонит" самогонку в домашних условиях.

"Первый раз в жизни выгнала Самогоночку! Ух! Получилась отменная! На моем YouTube канале Наташа Королёва мини фильм, где весь процесс во всех подробностях! Может мой опыт и рецепт Королевской самогоночки вам пригодится", - говорится в подписи к видеоролику, который в своем Instagram опубликовала Наташа Королева.

Пользователи, в большинстве случаев, поблагодарили Королеву за рецепт и смелость записать подобный видеоролик. Но были и такие коментаторы, которые раскритиковали певицу за нелепую рекламу.

"Молодец, Наталья, деньги заканчиваются, концертная деятельность ещё когда наладится, так что самогоночка как раз выручит! Эх, жила бы я поближе купила бы пару бутылочек для поправки здоровья", "Ужасно вообще, больше нечего рекламировать как пойло, неожиданно от Королевой это смотреть", "Умелица!", "Рецепт в студию. У меня муж любитель гнать самогон", "Наташ, может угостишь?", "Молодец! В трудные времена можно заняться полезным и нужным делом!", "Я бы с удовольствием накатила с Вами)", - написали пользователи в комментариях под видеороликом.

Ранее мы рассказывали, что Наташа Королева удивила фанатов изменениями в фигуре. Звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм свежее фото, на котором выглядела весьма похорошевшей.

Красотка была одета в джинсы, корсет телесного цвета, который утянул ее талию и сделал акцент на большую грудь.

«Эх ,талия в корсете! Карантин фигуру подпортил, блин, плюс 4 кг! А как у вас с третьей складкой на животе?», - написала Королева.

В комментариях поклонники стали хвалить ее фигуру, отмечая, что такую красоту невозможно испортить.

Напомним, что Наташа Королева показала, чем соблазняет горячего Тарзана: в блестках, сеточке и супер-мини.

Как сообщала Рoliteka, Наташа Королева сильно пострадала из-за подружки Тарзана, детали ЧП: "Затрясло, подкатила тошнота и...".

Также Рoliteka писала, что голый муж Королевой ошарашил видом, Тарзан уже не тот: "Что за женская грудь?".