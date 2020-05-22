Сын Наташи Королевой и Тарзана Архип Глушко показал, как веселится во время бурных танцев перед подругами

18-летний сын звездной пары любит удивлять различными выходками и делится на своей странице в социальной сети Инстаграм самыми разными фото и видео. В этот раз молодой будущий певец похвастался необычными танцами во время разминки, сообщает Politeka.

Так, Архип рассказал, что у него накопилось целое собрание видео с разных тусовок, где он уходит «в отрыв так, что не замечает ничего вокруг».

«Мне нравится танцевать, но только по сумасшедшему, это выражение моей души😂. Я бы даже сравнил это с медитацией, потому что во время такого танца, мой разум совершенно пуст, а тело двигается само собой. Любите ли вы танцевать на тусах?) #архип #архипглушко #грек #танцы #танец #ダンス #туса #party #partytime #сумашедшие #dance #dancer #медитация #кайф #наволне #стиль #движениежизнь #movement #артист», - написал Архип.

Как и ожидалось, поклонники сразу отреагировали:

«Потому что ты счастливый ребенок!!!👏Вот и танцуешь душой!!!❤️», «Я тоже уже ничего не замечаю вокруг... И... Глупею. Поскорей бы на работу уже😂», «В папу )», «Я называю уйти в танцевальный экстаз... 👍🏻🔥🔥🔥», «Ну и уносит тебя, второй Тарзан», «Простите но вообще без ритма или это просто выкаблучивание?!😂», «Нужно учиться танцевать. Тогда твои импровизации будут смотрибельны», «Ну, танцевать ты не умеешь».

До этого молодой человек рассказал, что сейчас для него, выйти и побыть на природе, понаблюдать за растениями и разной живностью, «это настоящий кайф, особенно когда на улице такая летняя погода».

«Мне это помогает снять напряжение за несколько минут, просто лечь или прикоснуться к земле. После этого я как будто меняю у себя батарейки😂. С проблемами и заботами мы все забываем, что мы просто кусочки земли, которые скоро в неё же и вернутся. Можно сказать, что мы один огромный организм. И быть в контакте со своим началом очень важно. Я знаю что многие сейчас учатся и работают, как вы отдыхаете, снимаете стресс?», - написал сын Наташи Королевой.

Напомним, юный сын Наташи Королевой решил пойти по стопам отца-стриптизера.

Как сообщала Politeka, Королева нашла неожиданную замену Тарзану и поразила вульгарным фото.

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