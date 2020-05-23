Артистка рассказала, что с ней

Популярная певица Наташа Королева призналась, что чувствует себя в последнее время не очень хорошо

На своей странице в Инстаграм она поделилась ярким архивным фото, но оставила под ним весьма грустную подпись, передает Politeka.net.

«Нашла в справочнике описание Меланхолии, надеюсь мое настроение связанно все таки с погодой!», - пожаловалась певица на свое состояние.

По словам артистки, меланхолия - это состояние, когда человек впадает в апатию, ничего не хочет делать и находится в подавленном состоянии. Видимо Королева испытывает похожие чувства.

За час пост звезды собрал почти 10 тысяч лайков. В комментариях поклонники стали подбадривать певицу.

«Прекращай меланхолировать, Наташа! На тебя это не похоже! Ты, похоже, оптимист по жизни!», «Натали!! Вы и слово меланхолия абсолютно не совместимы», «Какая красавица!», «Супер», «Сложно поверить) у Наташи плохое настроение? Всегда лучезарная, веселая, бессовестно счастливая!!!! Натусик, все будет ок», «Какая обворожительная», «Какая Вы милашка», - пишут люди.

Один из подписчиков отметил: "Тарзан добавит опптимизму". Но судя по посту певицы, муж ей не может помочь.

Ранее мы писали, что Наташа Королева показала, как проводит время на карантине. Артистка готовила экзотические блюда и даже "гнала" самогонку в домашних условиях.

Напомним, что Наташа Королева показала себя в прозрачном плаще, Тарзан не выдержал: "Огонь!".

А еще Politeka писала, что сын Наташи Королевой вслед за отцом ушел в танцевальный "экстаз" и опозорился: "Второй Тарзан".

Также Politeka сообщала, что беда у Тарзана и Королевой, артист внезапно набросился на россиян: "Народ вообще не понимает".