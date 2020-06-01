31 травня російська співачка українського походження Наташа Корольова відзначила своє 47-річчя

На честь свята зірка розмістила фото, поставши в грайливому образі, передає Politeka.net.

На фото Корольова позувала в чорній кофті і в білому капелюшку. Красуня доторкнулася пальцем до аксесуара на голові, дивлячись у камеру, і посміхалася.

"Ну здрастуй мій 47 рочок!!! Цікаво яким ти будеш?", - підписала артистка знімок.

За вісім годин пост зібрав понад 20 тисяч лайків та багато коментарів. Користувачі мережі, серед яких зірки Максим Галкін і Лоліта Мілявська, написали купу привітань і побажань.

"З днем народження, Наташа!", "Натуся!!! З Днем Народження!! Ти Сонечко❤️❤️❤️ Світи Завжди!!!🙏😘❤️❤️❤️", "З Днем народження 🎈🎈🎈Бажаю залишатися такою ж молодою, пустотливою і життєрадісною!!! Міцного здоров'я ❤️ і жіночого щастя 😊🌸🌸🌸", "Неймовірно талановита, красива, і просто чудова артистка. З Днем народження.! Будьте щасливі, і удачі У ТВОРЧОСТІ І ЖИТТІ. А ГОЛОВНЕ ЗДОРОВ'Я", "Ти просто космос!!!🔥😍", "З днюхой, дівчинка наша ягідка🎂🎉🍾💐🥂💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗", "Вітаю!!! Будь щаслива! 🍾💐🎂🥳🎉", "З днем народження , всім би так виглядати 🤗 З роками на маму стаєте схожі. Успіхів у творчості , пісні хіти і хлопчики ваші вас берегли", - написали користувачі сети.

Нагадаємо, Наташа Корольова позувала в яскраво-рожевій сукні в дрібну квіточку і вінку з кульбаб на галявині з квітами співає акапельно пісню про молодого хлопця, який крав для неї яблука в саду. При цьому виглядає артистка дуже розслабленою і задоволеною життям.

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