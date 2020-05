View this post on Instagram

Я оооооочень редко даю интервью 🤫 Я знаю всё, о чём меня спросят и знаю, что мало кому из журналистов по-настоящему интересен ты сам и то, что важно именно тебе 🤷🏼‍♀️ Спасибо, дорогой друг @alexander_tsypkin, за этот честнейший разговор 🤜🏻🤛🏻 Как я снималась в массовке и копила деньги на беляши 🥙, насколько мы разные с Гариком, про отчисление из института и то как я ездила в 8 лет одна в Москву на тренировки 🚂, почему я больше не пью)))), буду ли ещё сниматься в откровенных сценах 🔞, как за мной следили после выхода фильма «Текст» и почему нельзя верить пуговицам Асмус 😂 Бесконтактное инста-шоу «На гречке дома» 📲 Смотрим, делимся, обсуждаем ☄️👇🏻👇🏻👇🏻