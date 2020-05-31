Российская актриса Кристина Асмус рассказала о том, как едва не поругалась с мужем Гариком Харламовым из-за вредной привычки

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«…я реже матерится стала. Раньше было чаще, признаюсь честно. Слушай, а Гарик вешается. У нас год назад была история: мы с Гариком едем в машине, я начинаю материться, и даже не замечаю этого. Так Гарик говорит: «слушай, ты так много материшься. Пожалуйста, поменьше», - отметила она.

Теперь, утверждает Асмус, она старается сдерживаться при муже.

В то же время она рассказала о том, что с мужем нельзя никуда сходить, поскольку его все узнают.

«С Гариком невозможно вообще никуда ходить. Если мы пришли поесть и у нас есть полчаса, то мы не выйдем из заведения никогда. Мне кажется, что Гарика знают просто все», - уточнила она.

Как сообщалось ранее, 32-летняя российская актриса Кристина Асмус, которая замужем за комиком Гариком Харламовым, обрадовала поклонников хорошей новостью.

У себя в Инстаграм актриса рассказала, что приняла решение помогать больным детям. По словам Асмус, она присоединилась к благотворительному проекту, который занимается помощью детям с редкими генетическими заболеваниями.

Асмус рассказала, что теперь время от времени будет выкладывать рекламу, деньги с которой будут идти на помощь детям. Поклонников она призвала активнее лайкать такие посты. Сообщение о своем решении Асмус сопроводила селфи, на котором выглядела очень счастливой.

Напомним, что скандальная Асмус пустилась во все тяжкие и поразила роскошью в мини-шортах: "Бомба".

Как сообщала Politeka, Асмус с «беременным» животом потрясла новым фото, Харламов к такому не готов: «Пора за вторым».

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