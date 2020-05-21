32-летняя российская актриса Кристина Асмус предстала во всей красе на улице

Звезда активно публикует посты в Инстаграм, в которых показывает свои рабочие будни и снимки различных фотосессий, передает Politeka.net.

На одном из недавних снимков Асмус предстала в черном жакете и мини-шортиках. Последние оголили стройные ножки актрисы.

Кристина обула длинные сапожки, похожие на ковбойские, и шла, посмотрев назад.

На лице красотки заметен макияж с темными стрелками и сливовой помадой. Кристина немного улыбнулась.

"Ты! Да, да, ты! 👀 Который сейчас читает этот текст. Хорошего тебе дня! ))) 😘☀️", - подписала фото Асмус.

Почти за час пост собрал более 20 тысяч лайков и много комментариев.

"И тебе!! У нас наконец солнышко выглянуло, а то холод целыми днями был♥️", "Красатуля😍😍", "И вам хорошего дня, Кристина🌸", "Не ожидал. Спасибо", "Фото шикарно! Статус на миллион радости и хорошего настроения!", "Сапоги не очень смотрятся, ноги худые, а так норм👏", "Куда пошла без маски?", "Это взаимно Кристина! Как всегда Бомба", "Вам не надоели эти постоянно, идеально завитые волосы, не хочется ли легкой небрежности в прическе🤔", "Спасибо, и вам тоже! 💕", "Спасибо. Взаимно. Дай бог тебе здоровья", "На рыбалку?)", - написали пользователи сети.

Напомним, Кристина Асмус сфотографировалась крупным планом. Фото было примечательно тем, что под носом у звезды "выросли" усы.

«Чет лень бриться, тысяча чертей!», - подписала забавный кадр Асмус, намекая на свое сходство с другим известным «усачем» - актером Михаилом Боярским.

Напомним, неухоженная Асмус ошарашила новой внешностью: "Не похожа на себя".

Как сообщала Politeka, скандальная Асмус показала свою любимую клубничку и не только, встав на колени.

Также Politeka писала, что Асмус оттопырила пятую точку и разоткровенничалась, Харламов смирился.