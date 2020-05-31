Російська актриса Христина Асмус розповіла про те, як ледь не посварилася з чоловіком Гаріком Харламовим через шкідливу звичку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«…я рідше матюкатися стала. Раніше було частіше, зізнаюся чесно. Слухай, а Гарік вішається. У нас рік тому була історія: ми з Гаріком їдемо в машині, я починаю матюкатись, і навіть не помічаю цього. Так Гарік каже: «слухай, ти так багато матюкаєшся. Будь ласка, поменше», - зазначила вона.

Тепер, стверджує Асмус, вона намагається стримуватися при чоловікові.

У той же час вона розповіла про те, що з чоловіком не можна нікуди сходити, оскільки його все дізнаються.

«З Гаріком неможливо взагалі нікуди ходити. Якщо ми прийшли поїсти і у нас є півгодини, то ми не вийдемо із закладу ніколи. Мені здається, що Гаріка знають просто все», - уточнила вона.

Як повідомлялося раніше, 32-річна російська актриса Христина Асмус, яка одружена з коміком Гаріком Харламовим, порадувала шанувальників хорошою новиною.

у себе в Instagram актриса розповіла, що прийняла рішення допомагати хворим дітям. За словами Асмус, вона приєдналася до благодійного проекту, який займається допомогою дітям з рідкісними генетичними захворюваннями.

Асмус розповіла, що тепер час від часу буде викладати рекламу, гроші з якої будуть йти на допомогу дітям. Шанувальників вона закликала активніше лайкати такі пости. Повідомлення про своє рішення Асмус супроводила селфи, на якому виглядала дуже щасливою.

Нагадаємо, що скандальна Асмус пустилася у всі тяжкі і розкішшю вразила в міні-шортах: "Бомба".

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