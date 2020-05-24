Скандальную российскую актрису Кристину Асмус раскритиковали за новую выходку

Так, на своей странице в Инстаграм, артиска подвела итоги своего нового конкурса, который придумала - "Перепляши Асмус", передает Politeka.net.

«Вы просто сделали мою неделю!

Я посмотрела каждый танец от начала и до конца, каждый пролайкала 💕 Очень много ностальгии, много трогательного и смешного. Вы невероятно крутые!!! Буду потом ещё много раз пересматривать!))) ☺️ Спасибо за истории в видео и за продумывание образов до мельчайших деталей ✊🏻

Спасибо за сообщения «Неважно какие будут результаты, я кайфанула!» 💋», - написала Асмус.

Однако она также пожаловалась на волну гневной критики, которую услышала в своей адрес и отметила, что не ожидала, что подобных сообщений будет так много.

«Вам не понравился мой ребёнок?» 😳; «Я что, плохо танцую?»; «Никогда больше не буду участвовать к конкурсах!»; «Выбрали фуфло!»; «Я больше всех видео записала, почему не я?»; «Победители ужасные!»; «Всё нечестно!» 🤦🏼‍♀️, «Как Харламов это терпит?»- приводит она комментарии.

Ранее мы сообщали, что Кристина придумала конкурс - "Перепляши Асмус". При этом звезда показала, как надо танцевать. Разувшись, она пустилась в дикий пляс, активно жестикулируя руками и виляя бедрами (да что там, всем телом). При этом активно "подыгрывала" себе мимикой.

"ну вы отжигаете просто😂"; "переплясать вас? 😆 Не думаю, что у меня получится😂"; "Я думала из шкафа выйдет партнёр 😂🔥"; "Для начала сколько нужно выпить и чегоооо? 😂", - писали в комментариях.

Напомним, неухоженная Асмус ошарашила новой внешностью: "Не похожа на себя".

Как сообщала Politeka, скандальная Асмус показала свою любимую клубничку и не только, встав на колени.

Также Politeka писала, что Асмус оттопырила пятую точку и разоткровенничалась, Харламов смирился.