32-летняя российская актриса Кристина Асмус снова появилась в образе беременной девушки

У себя в Инстаграм красотка поделилась фото, на котором предстала в красивом длинном платье, которое обтянуло ее накладной живот, передает Politeka.net. Как известно, сейчас Асмус играет в онлайн-сериале, где ее персонаж – беременная актриса. Поэтому все чаще в ленте звезды появляются беременные фото, которые вызывают настоящий фурор среди поклонников.

«В перерывах между съёмками в сериале «Беезумие» я иногда забываю, что не беременна. Хотя, когда я снимаю этот накладной живот ощущение, что я всё равно месяце на 5-ом», - отметила Асмус, намекнув, что набрала вес на карантине.

За 15 минут пост актрисы собрал более 10 тысяч лайков. В комментариях стали хвалить артистку и советовать ей завести второго ребенка.

«Кто-нибудь позвоните пожарным, потому что этот пост огонь», «Пора значит за вторым идти», «Сериал огонь)))», «Пузико», «Ну значит пора за вторым», «Ну очень к лицу», «Милая», «Это временно) Как и всё в этой жизни», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Кристина Асмус поделилась фото, на котором предстала в черном жакете и мини-шортиках. Красотка засветила свои стройные ножки, на которые обула стильные черные сапоги.

Напомним, что скандальная Асмус превратилась в Боярского и напугала новой внешностью: «Тысяча чертей».

А еще Politeka писала, что скандальную Асмус заклевали после новой выходки, сеть кипит: "Как Харламов это терпит?".

Также Politeka сообщала, что Кристина Асмус поиграла языком на камеру: "За что Харламову такая досталась?".