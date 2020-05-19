32-летняя российская актриса Кристина Асмус удивила поклонников новой внешностью

Звезда опубликовала яркий снимок в своем Инстаграм, передает Politeka.net. Актриса предстала в свитере коричневого оттенка и джинсовой мини-юбке.

На ноги красотка натянула темные колготки с блестками, а также шлепки.

Волосы звезды выглядели неухоженно, возможно, красотка надела парик.

Звезда позировала на улице, прислонив руку к стене.

"Супер вип платинум голд лакшери премиум фэшн эксклЮзив дизайнерс лук 🤪", - подписала снимок Асмус.

За час пост собрал почти 50 тысяч лайков и много комментариев.

"Боже, тебе 11 🙈😂ты могла бы сыграть Матильду в Леоне)", "А главное, чтоб удобно было! И не поддувало! Остальное не важно!", "Ещё Гарик в носках и босоножках, и полный пейзаж", "Ну девочка прям 👍на 17 лет выглядите🌷", "Вау вау... Кристина пАлегче... 😂", "Шлепки в чулки или носки - это по нашему😂", "😂😂😂😂типа тигрица?👍", "И даже он вас не портит 😂😂😂", "Как стиль в одежде все-таки меняет людей 😂", "🤗🤗 🤣круто! Вспомнила своё детство!🤣🤣", "Зато фигура какая", "Для полноты образа сижки не хватает🤣🤣🤣🤣", "Не похожа здесь на себя😅😍", "Вот что значит шмотки", "Красивые ноги ничем не испортишь😂", "Супер 😇 Стильнее стильного....😃😁🤣", "Бомба 😍👍", "Узорчики как у ковров "настенных"😂👍", "Ахаха...🤣", - написали пользователи сети.

Напомним, Кристина Асмус позировала на диване, встав на колени и повернувшись к спинке.

На ней был бархатный бордовый халатик. Девушка собрала волосы в хвост и нанесла яркий макияж с акцентом на глаза, использовав тени красного оттенка.

Напомним, что Асмус показала своих безбашенных подружек, фото оценил даже Тарзан: "А где Харламов?".

Как сообщала Politeka, Асмус рассказала, на что ее уговорил экс-муж Собчак Максим Виторган: «Я так плакала».

Также Politeka писала, что "беременная" Асмус устроила дикие танцы с огромным животом: "Одурела баба".