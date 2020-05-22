Украинская модель Алена Омович, которую называют отечественной Ким Кардашьян, показала подтянутую фигуру в спортивном костюме
На солнечном кадре девушка также не стала показывать каких-либо украшений или лицо с ярким макияжем. Девушка повернулась к объективу боком и похвасталась изгибами с идеального ракурса.
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«Шикарна 🔥🔥🔥😍😍😍😍🎀👏👏👏», «Класааас», «Дуже крута, какая сочная ♥️😍😍», «Где такие шорты купить?», «@alena_omovych а без фотошопа слабо?», «Приходи, покормлю нормально борщом и котлетами!», «Your the most beautifuls lady I ever seen 😍😍😍», «А мне все нравится!!!😁💔🔥Разве для того Бог создал такую Красоту❤, чтобы заниматься философскими рассуждениями?!)🍓🍒🔥💃🌷🌷🌷», «Кудри супер! Захотелось сразу, пойду тоже сделаю)))», - написали пользователи.
До этого мы писали, что Омович потрясла великолепным видом без белья. Красотка продемонстрировала прелести, снимая себя в зеркало. Звезда надела белую маечку, под которой не было белья, это было по видно по отчетливым признакам.
Майка обтянула не только пышные груди украинской знаменитости, но и ее тонкую талию. Кроме того, модель предстала в серых джинсах, которые пришлись ей по фигуре натянувшись на пятой точке и стройных ножках.
На плечи украинская Кардашьян накинула кожаную косуху.
Напомним, украинская Кардашьян запихнула нереальные размеры под тонкую маечку.
Как сообщала Politeka, украинская Кардашьян соблазнила пикантным видом в "золотом" бикини.
Также Politeka писала, что украинская Кардашьян расстегнула косуху и показала свое пышное "добро".