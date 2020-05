Українська модель Альона Омович, яку називають вітчизняною Кім Кардашьян, показала підтягнуту фігуру в спортивному костюмі

Цього разу скандально відома модель похвалилася дивно стрункою фігурою (вага моделі не перевищує 45 кг при зрості 170 см) в модному спортивному костюмі нюдового відтінку. Олена вирішила блиснутидостоїнствами прямо на власному балконі, повідомляє Politeka.

Цього разу дівчина постала в спортивному костюмі, що складається з тонкого топа і спортивних велосипедок з завищеною талією. При цьому рівні темне волосся зірка вирішила цього разу накрутити, а також не одягати ліфчик під топ, засвітивши зайве.

На сонячному кадрі дівчина також не стала показувати будь-яких прикрас або особа з яскравим макіяжем. Дівчина повернулася до об'єктиву боком і похвалилася вигинами з ідеального ракурсу.

«Шикарна 🔥🔥🔥😍😍😍😍🎀👏👏👏», «Класааас», «Дуже крута ♥️😍😍», «Де такі шорти купити?», «@alena_omovych а без фотошопу слабо?», «Приходь, погодую нормально борщем і котлетами!», «Your the most beautifuls lady I ever seen 😍😍😍», «А мені все подобається!!!😁💔🔥Хіба для того Бог створив таку Красу❤, щоб займатися філософськими міркуваннями?!)🍓🍒🔥💃🌷🌷🌷», «Кучері супер! Захотілося відразу, піду теж зроблю)))», - написали користувачі.

До цього ми писали, що Омович потрясла прекрасним видом без білизни. Красуня продемонструвала принади, знімаючи себе в дзеркало. Зірка одягла білу маєчку, під якою не було білизни, це було видно по виразним ознаками.

Майка облягла не тільки пишні груди української знаменитості, але і її тонку талію. Крім того, модель з'явилася в сірих джинсах, які припали їй по фігурі натянувшись на п'ятій точці і струнких ніжках.

На плечі українська Кардашьян накинула шкіряну косуху.

Нагадаємо, українська Кардашьян запхала нереальні розміри під тонку маєчку.

Як повідомляла Politeka, українська Кардашьян спокусила пікантним видом в "золотому" бікіні.

Також Politeka писала, що українська Кардашьян розстебнула косуху і показала своє пишне "добро".