Українська модель Альона Омович, яку називають вітчизняною Кім Кардашьян, показала підтягнуту фігуру в спортивному костюмі
На сонячному кадрі дівчина також не стала показувати будь-яких прикрас або особа з яскравим макіяжем. Дівчина повернулася до об'єктиву боком і похвалилася вигинами з ідеального ракурсу.
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«Шикарна 🔥🔥🔥😍😍😍😍🎀👏👏👏», «Класааас», «Дуже крута ♥️😍😍», «Де такі шорти купити?», «@alena_omovych а без фотошопу слабо?», «Приходь, погодую нормально борщем і котлетами!», «Your the most beautifuls lady I ever seen 😍😍😍», «А мені все подобається!!!😁💔🔥Хіба для того Бог створив таку Красу❤, щоб займатися філософськими міркуваннями?!)🍓🍒🔥💃🌷🌷🌷», «Кучері супер! Захотілося відразу, піду теж зроблю)))», - написали користувачі.
До цього ми писали, що Омович потрясла прекрасним видом без білизни. Красуня продемонструвала принади, знімаючи себе в дзеркало. Зірка одягла білу маєчку, під якою не було білизни, це було видно по виразним ознаками.
Майка облягла не тільки пишні груди української знаменитості, але і її тонку талію. Крім того, модель з'явилася в сірих джинсах, які припали їй по фігурі натянувшись на п'ятій точці і струнких ніжках.
На плечі українська Кардашьян накинула шкіряну косуху.
Нагадаємо, українська Кардашьян запхала нереальні розміри під тонку маєчку.
Як повідомляла Politeka, українська Кардашьян спокусила пікантним видом в "золотому" бікіні.
Також Politeka писала, що українська Кардашьян розстебнула косуху і показала своє пишне "добро".