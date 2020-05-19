Известная украинская певица Алина Гросу показала необычный образ и рассказала о съемках в сказке для взрослых

На фото Гросу позировала в белом платье с огромным декольте. Алина дополнила образ длинной косой по бюст и короной на голове. Образ получился очень интересным и подходящим для выдуманной истории. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Красавица отметила, что снимались в сказке актеры, которые находятся на самоизоляции. Все участвовали в сказке «Про Федота-Стрельца удалого молодца», где Алина играла Голубку-Марусю.

"Ура:) теперь мы можем поделиться с вами нашей взрослой сказочкой. Сказка Леонида Филатова от актеров на самоизоляции: «Про Федота-Стрельца удалого молодца»", - написала Гросу.

Фанаты посмотрели видео почти 5 тысяч раз и написали несколько комментариев:

"Супер", "Молодцы, ребята", "Моя любимая сказка", "Заходите к нам в гости", "Помню это сказку. Ставили пьесу еще в школе".

Ранее мы сообщали, что известная певица Алина Гросу удивила неожиданной сменой имиджа, представ в новом образе.

Как известно, несколько недель назад Алина принялась активно показывать, как проводит время на карантине и раз в несколько дней публиковала необычные рецепты вкусностей, которыми балует мужа. Поскольку девушка на карантине, она старалась представлять исключительно домашние фото и видео. В этот раз Алине удалось удивить сменой имиджа.

Напомним, Алина Гросу поразила внешним видом, превратившись в мужчину, новые кадры

А еще Politeka писала, что бесстыжая Гросу в боди на голое тело покрутилась перед камерой

Также Politeka сообщала, что Алина Гросу ошеломила своей суперспособностью, неожиданное видео



