Ура:) теперь мы можем поделиться с вами нашей взрослой сказочкой☺️😋🙌🏼 Сказка Леонида Филатова от актеров на самоизоляции «Про Федота-Стрельца удалого молодца»🙂 Посмотреть можно, перейдя по ссылке у меня в избранных сторис😘⬆️⬆️⬆️ Действующие лица : Король❤️ - @blohin_da Федот ❤️ - @roman_polianskiy Голубка-Маруся😋 - @alina_grosu Нянька❤️ - @gudeevigor Генерал❤️ - @dmimukhamadeev Тит Кузьмич и Фрол Фомич ❤️- @artur85ivanov Баба Яга ❤️ - @vladimirov_official Царевна ❤️ - @dobrzhinskaya То-Чаво-Не-Может-Быть ❤️ - @zhoid45 Рассказчик ❤️ - @grigorydantsiger Режиссер ❤️ - @roman_polianskiy