Известная украинская певица Алина Гросу показала необычный образ и рассказала о съемках в сказке для взрослых

На фото Гросу позировала в белом платье с огромным декольте. Алина дополнила образ длинной косой по бюст и короной на голове. Образ получился очень интересным и подходящим для выдуманной истории. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Красавица отметила, что снимались в сказке актеры, которые находятся на самоизоляции. Все участвовали в сказке «Про Федота-Стрельца удалого молодца», где Алина играла Голубку-Марусю.

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"Ура:) теперь мы можем поделиться с вами нашей взрослой сказочкой. Сказка Леонида Филатова от актеров на самоизоляции: «Про Федота-Стрельца удалого молодца»", - написала Гросу.

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Ура:) теперь мы можем поделиться с вами нашей взрослой сказочкой☺️😋🙌🏼 Сказка Леонида Филатова от актеров на самоизоляции «Про Федота-Стрельца удалого молодца»🙂 Посмотреть можно, перейдя по ссылке у меня в избранных сторис😘⬆️⬆️⬆️ Действующие лица : Король❤️ - @blohin_da Федот ❤️ - @roman_polianskiy Голубка-Маруся😋 - @alina_grosu Нянька❤️ - @gudeevigor Генерал❤️ - @dmimukhamadeev Тит Кузьмич и Фрол Фомич ❤️- @artur85ivanov Баба Яга ❤️ - @vladimirov_official Царевна ❤️ - @dobrzhinskaya То-Чаво-Не-Может-Быть ❤️ - @zhoid45 Рассказчик ❤️ - @grigorydantsiger Режиссер ❤️ - @roman_polianskiy

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Фанаты посмотрели видео почти 5 тысяч раз и написали несколько комментариев:

"Супер", "Молодцы, ребята", "Моя любимая сказка", "Заходите к нам в гости", "Помню это сказку. Ставили пьесу еще в школе".

Ранее мы сообщали, что известная певица Алина Гросу удивила неожиданной сменой имиджа, представ в новом образе.

Как известно, несколько недель назад Алина принялась активно показывать, как проводит время на карантине и раз в несколько дней публиковала необычные рецепты вкусностей, которыми балует мужа. Поскольку девушка на карантине, она старалась представлять исключительно домашние фото и видео. В этот раз Алине удалось удивить сменой имиджа.

Напомним, Алина Гросу поразила внешним видом, превратившись в мужчину, новые кадры

А еще Politeka писала, что бесстыжая Гросу в боди на голое тело покрутилась перед камерой

Также Politeka сообщала, что Алина Гросу ошеломила своей суперспособностью, неожиданное видео