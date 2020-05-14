Известная певица Алина Гросу порадовала поклонников и показала роскошное тело в боди

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Вот вам немного фактов обо мне😉 Здесь самые часто задаваемые вопросы! И абсолютная правда:) хоть на детекторе лжи проверяйте:) Если что-то с вашей биографией совпадает - пишите в комменты»,- говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Гросу позирует в элегантном белом боди без штанов, демонстрируя на камеру роскошное тело. Поверх видео наложен текст – звезда отвечает на вопросы о своей биографии. Само видео стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Боже, куда смотрит муж?», «красотка, не могу», «огонь вообще», «Алина, а где твой муж?», «Класс, вы супер», «красотка», «крутая», - пишут они.

Как сообщалось ранее, известная украинская певица Алина Гросу показала необычный образ ванной. В этот раз Гросу стояла перед зеркалом в нижнем белье, снимая себя на телефон. Алина была в ванной и показала маску для лица, а также брови, которые решила покрасить.

"Все. Приплыла. Я сегодня впервые покрасила себе брови. Теперь впервые это. Пошла своих пугать", - подписала кадр Алина.

Фанаты ничего не смогли написать в комментариях или поставить лайки. Все из-за того, что Гросу выбросила снимок в сторис Инстаграма, где нет подобных функций.

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