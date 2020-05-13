Известная украинская певица Алина Гросу удивила фанатов необычным видео

Красотка опубликовала кадры, на которых решила продемонстрировать свою суперспособность, сообщает Politeka.net.

Звезда предстала в черном топе с неглубоким декольте, но со спущенными плечами. Одежда была полупрозрачной, поэтому можно было увидеть белье артистки.

Алина сделала две косички и дополнила образ аксессуарами.

На видео красотка показала, что ее пальцы и ладони могут сильно гнуться. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

"#моясуперспособность 🤪😂😂 Подумала, что этого вы точно обо мне не знаете, у меня очень гибкие суставы😳 и они гнутся в разные стороны)) я до сих пор сажусь на шпагаты, хотя гимнастикой с 3-х лет не занимаюсь)) а что необычного (но бесполезного) умеете делать вы?🤪🤪🤪", - написала артистка.

За два часа видео посмотрели почти 30 тысяч раз.

"Моя супер способность лежать целыми днями на диване😂😂😂", "Ничего себе 🤣💪✊", "Это наверное круто, но я не могу смотреть, как люди сгибают пальцы, руки 😂", "Вау", "Я умею переворачивать язык на другую сторону без помощи рук", "💬Круто 🔥🔥🔥🔥 новий флеш-моб 🧐🧐🧐", "Талантливый человек талантлив во всем", "Пальцы тоже могу так согнуть", "Что за трек?", "Я только обезьян рисую больше ничего такого не умею", "Я думал я один умею загибать палец до запястья", - написали пользователи сети.

Напомним, Алина Гросу опубликовала фото с мамой, где обе позируют в белых платьях. В руках они держали букеты цветов. На фоне можно увидеть большой лимузин "Хаммер".

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