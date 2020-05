View this post on Instagram

#моясуперспособность 🤪😂😂 Подумала, что этого вы точно обо мне не знаете, у меня очень гибкие суставы😳 и они гнуться в разные стороны)) я до сих пор сажусь на шпагаты, хотя гимнастикой с 3-х лет не занимаюсь)) а что необычного (но бесполезного) умеете делать вы?🤪🤪🤪