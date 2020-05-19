Відома українська співачка Аліна Гросу показала незвичайний образ і розповіла про зйомки у казці для дорослих

На фото Гросу позувала в білому платті з величезним декольте. Аліна доповнила образ довгою косою по бюст і короною на голові. Образ вийшов дуже цікавим і підходящим для вигаданої історії. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Красуня зазначила, що знімалися в казці актори, які знаходяться на самоізоляції. Всі брали участь у казці «Про Федота-Стрільця молодецького молодця», де Аліна грала Голубку-Марусю.

Популярні новини зараз

Асмус оттопирила п'яту точку і розговорилася, Харламов змирився: "Ненавиджу, коли..."

Гола дружина Сергія Бабкіна без сорому показала свою красу крупним планом: чоловікові шалено пощастило

Кончіта Вурст здивувала образом на Євробаченні-2020, співачку просто не впізнати: "Цукерочка на ніжках"

Екзотична красуня з «Кварталу 95» без білизни побешкетувала на камеру, жаркі кадри: «Клас!»
Показати ще

View this post on Instagram

Ура:) теперь мы можем поделиться с вами нашей взрослой сказочкой☺️😋🙌🏼 Сказка Леонида Филатова от актеров на самоизоляции «Про Федота-Стрельца удалого молодца»🙂 Посмотреть можно, перейдя по ссылке у меня в избранных сторис😘⬆️⬆️⬆️ Действующие лица : Король❤️ - @blohin_da Федот ❤️ - @roman_polianskiy Голубка-Маруся😋 - @alina_grosu Нянька❤️ - @gudeevigor Генерал❤️ - @dmimukhamadeev Тит Кузьмич и Фрол Фомич ❤️- @artur85ivanov Баба Яга ❤️ - @vladimirov_official Царевна ❤️ - @dobrzhinskaya То-Чаво-Не-Может-Быть ❤️ - @zhoid45 Рассказчик ❤️ - @grigorydantsiger Режиссер ❤️ - @roman_polianskiy

A post shared by GROSU (@alina_grosu) on

"Ура:) тепер ми можемо поділитися з вами нашою дорослою казочкою. Казка Леоніда Філатова від акторів на самоізоляції: «Про Федота-Стрільця молодецького молодця», - написала Гросу.

Фанати подивилися відео майже 5 тисяч разів і написали кілька коментарів:

"Супер", "Молодці, хлопці", "Моя улюблена казка", "Заходьте до нас у гості", "Пам'ятаю цю казку. Ставили п'єсу ще в школі".

Раніше ми повідомляли, що відома співачка Аліна Гросу здивувала несподіваною зміною іміджу, поставши в новому образі.

Як відомо, кілька тижнів тому Аліна почала активно показувати, як проводить час на карантині і раз в декілька днів публікувала незвичайні рецепти смачних страв, якими балує чоловіка. Оскільки дівчина на карантині, вона намагалася представляти виключно домашні фото і відео. В цей раз Аліні вдалося здивувати зміною іміджу.

Нагадаємо, Аліна Гросу вразила зовнішнім виглядом, перетворившись у чоловіка, нові кадри

А ще Politeka писала, що безсоромна Гросу боді на голе тіло покрутилася перед камерою

Також Politeka повідомляла, що Аліна Гросу приголомшила своєю суперздатність, несподіване відео