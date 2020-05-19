Відома українська співачка Аліна Гросу показала незвичайний образ і розповіла про зйомки у казці для дорослих

На фото Гросу позувала в білому платті з величезним декольте. Аліна доповнила образ довгою косою по бюст і короною на голові. Образ вийшов дуже цікавим і підходящим для вигаданої історії. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Красуня зазначила, що знімалися в казці актори, які знаходяться на самоізоляції. Всі брали участь у казці «Про Федота-Стрільця молодецького молодця», де Аліна грала Голубку-Марусю.

"Ура:) тепер ми можемо поділитися з вами нашою дорослою казочкою. Казка Леоніда Філатова від акторів на самоізоляції: «Про Федота-Стрільця молодецького молодця», - написала Гросу.

Фанати подивилися відео майже 5 тисяч разів і написали кілька коментарів:

"Супер", "Молодці, хлопці", "Моя улюблена казка", "Заходьте до нас у гості", "Пам'ятаю цю казку. Ставили п'єсу ще в школі".

Раніше ми повідомляли, що відома співачка Аліна Гросу здивувала несподіваною зміною іміджу, поставши в новому образі.

Як відомо, кілька тижнів тому Аліна почала активно показувати, як проводить час на карантині і раз в декілька днів публікувала незвичайні рецепти смачних страв, якими балує чоловіка. Оскільки дівчина на карантині, вона намагалася представляти виключно домашні фото і відео. В цей раз Аліні вдалося здивувати зміною іміджу.

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