Популярная исполнительница Алина Гросу напугала фанатов выходкой, находясь за рулем автомобиля

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Алина за рулем - это отдельный разговор, сажусь только на площадке и только так, как здесь в кадре 😅🤪 Перед карантином успели отснять ещё одну картину🙃», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Гросу за рулем красится и разбирает какую-то документацию. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

View this post on Instagram

Алина за рулем - это отдельный разговор, сажусь только на площадке и только так, как здесь в кадре 😅🤪 Перед карантином успели отснять ещё одну картину🙃 Надеюсь, скоро выйдет:))) А Вам в какой больше всего роли я запомнилась?)) В какой хотели бы увидеть? И какой ваш любимый сериал ?)

Популярные статьи сейчас

Мать Наташи Королевой безумно отожгла на публике, Тарзану стоит задуматься: "О боже!"

У украинцев списывают деньги с пустых карт, ПриватБанк сделал заявление: «Можно снять…»

Массовая блокировка счетов, ПриватБанк добрался до зарплатных карт: "Арест снимут, если..."

"Укрзализныця" запускает поезда: куда смогут ездить украинцы, важное уточнение
Показать еще

A post shared by GROSU (@alina_grosu) on

«Ой все, жду этот сериал», «интересный момент», «это новый фильм снимаете или уже сняли?», «сразу видно – женщина за рулем», «Нравится очень 'замок на песке'», - пишут они.

Как сообщалось ранее, известная украинская певица Алина Гросу показала свою маму и написала поздравление.

На фото Алина и ее мама позируют в белых платьях. Девушки держали цветы, Гросу - свадебный букет, а Анна Андреевна - белые розы. На фоне можно увидеть большой лимузин "Хаммер". ч

"С Днём матери. Дорогие женщины и наши любимые бабушки, счастья вам настоящего, вдохновения вам бесконечного, любви вам безудержной и вечного, тёплого, нежного огня в семейном очаге".

Remote file

Напомним, Гросу показала ножки, которыми соблазнила мужа

А еще Politeka писала, что Алина Гросу с младенцем на руках впервые заговорила о горе в семье

Также Politeka сообщала, что Гросу рассорила украинцев неожиданной сменой имиджа