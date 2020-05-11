Популярная исполнительница Алина Гросу напугала фанатов выходкой, находясь за рулем автомобиля

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Алина за рулем - это отдельный разговор, сажусь только на площадке и только так, как здесь в кадре 😅🤪 Перед карантином успели отснять ещё одну картину🙃», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Гросу за рулем красится и разбирает какую-то документацию. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Ой все, жду этот сериал», «интересный момент», «это новый фильм снимаете или уже сняли?», «сразу видно – женщина за рулем», «Нравится очень 'замок на песке'», - пишут они.

Как сообщалось ранее, известная украинская певица Алина Гросу показала свою маму и написала поздравление.

На фото Алина и ее мама позируют в белых платьях. Девушки держали цветы, Гросу - свадебный букет, а Анна Андреевна - белые розы. На фоне можно увидеть большой лимузин "Хаммер". ч

"С Днём матери. Дорогие женщины и наши любимые бабушки, счастья вам настоящего, вдохновения вам бесконечного, любви вам безудержной и вечного, тёплого, нежного огня в семейном очаге".

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