Украинская певица Алина Гросу кардинально сменила образ

Как сообщает Politeka.net, исполнительница поделилась новым видео на своей странице в Instagram.

Алина Гросу часто экспериментирует с внешностью и смелыми нарядами. На этот раз певица показала себя в образе настоящего джентельмена в смокинге.

"Трешачок из #ТикТока😋 #gentlemen style 🎩 Или идёт только мужчинам?))) 👨🏻👨🏻👨🏻", - сообщила девушка в описании.

На опубликованных кадрах Гросу сначала позирует в кожанной куртке и черном топе, а затем резко преобразилась: собрала волосы и нарядилась в брючный костюм с бабочкой. В таком наряде она соблазнительно прикусила губу и подмигнула зрителям.

Пользователи социальной сети оценили новую работу артистки в комментариях под постом:

"Красотка и какая ты милая"; "Какая красивая ❤️"; "Ничего общего с мужским стилем 🤔"; "Ну стильно же😍 красотка😍"; "Тебе идёт АЛИНОЧКА, КРАСАВИЦА".

Ранее Алина Гросу продемонстрировала свою суперспособность. Она нарядилась в черны топ с неьольшим декольте, но со спущенными плечами. Сквозь одежду хорошо просвечивалось нижнее белье красотки.

На видео красотка показала, что может необычайно сильно согнуть ладони и пальцы.

Напомним, бесстыжая Гросу в боди на голое тело покрутилась перед камерой: «Боже, куда смотрит муж?».

А еще Politeka писала, что Гросу рассорила украинцев неожиданной сменой имиджа

Также Politeka сообщала, что Алина Гросу впервые показала своего малыша, видео облетело сеть.