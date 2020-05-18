Известный шеф-повар и судья украинского кулинарного проекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво изумил простым и очень вкусным рецептом необычных маффинов

Как передает Politeka.net, прославленный кулинар опубликовал видео с приготовлением в своем микроблоге в Инстаграм (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Эктор поделился рецептом Яиц Бенедикт на английском маффине с лососем, спаржей и соусом Голландез.

"Идеальный завтрак для идеального утра... Это вкусное блюдо ассоциируется с отпуском и солнцем, влюбленностью и летом! Готовые английские маффины можно хранить в морозилке и разогреть в тостере когда вздумается", - отметил шеф-повар.

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Для 12 штук английских маффинов потребуются такие ингридиенты:

• 2 ¼ ч.л. сухих дрожжей
• 1 ст.л. сахара
• 250 мл сыворотки (или теплого молока с 1 ч.л. лимонного фреша)
• 100 грамм сливочного масла комнатной температуры
• 2 ст.л. масла
• 2 ч.л. соли
• 450 грамм муки 
• Масло для смазывания
• Кукурузная крупа

Способ приготовления:

• Смешайте дрожжи с сахаром и 200 мл теплой воды, дайте немного времени. Затем в миксере с насадкой крюк к дрожжевой смеси добавьте сыворотку (или молоко с лимонным соком), сливочное масло, растительное масло, соль и муку и взбейте. Тесто получится достаточно влажное.

• Смажьте маслом миску и выложите тесто, накройте пленкой тоже смазанной маслом и поставьте в холодильник на ночь.

• Присыпьте кукурузной крупой каждый мафин, закройте пленкой, смазанной маслом, и оставьте вырасти вдвое при комнатной температуре.

• Приготовьте противень с пергаментом и тоже присыпьте кукурузной крупой. Обжарьте 5-7 минут мафин с каждой стороны до золотистого цвета с двух сторон. Выложите на противень и выпекайте еще 5-10 минут.

Перед подачей отправьте мафин в тостер на 2-3 минуты (в зависимости от вашего тостера) и наслаждайтесь!

Соус Голландез.
• 3 желтка
• 1 ч.л. лимон сока
• Соль и перец по вкусу
• 125 грамм теплого растопленного сливочного масла
• 1 ч.л. теплой воды

На водяной бане смешайте венчиком все ингредиенты кроме сливочного масла. Понемногу добавляйте теплое растопленное сливочное масло пока не создастся эмульсия.

Способ подачи: на теплый английский мафин выложите слабосоленый или копченый лосось, обжаренную спаржу, яйцо пашот и полейте соусом Голландез, добавьте соль и перец по вкусу. 

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Ідеальний сніданок для ідеального ранку? Яйця Бенедикт на англійському мафіни з лососем, спаржею та соусом Ґоландез. Це одночасно найсмачніша страва, що асоціюється з відпусткою та сонцем, закоханістю та літом! Готові Англійські мафіни можна зберігати в морозилці та розігріти у тостері коли заманеться (романтичного сніданку ;) Англійський мафін (12 штук): Інгредієнти: • 2 ¼ ч.л. сухих дріжджів • 1 ст.л. цукру • 250 мл сироватки (або теплого молока з 1 ч.л. лимонного фрешу) • 100 грам вершкового масла кімнатної температури • 2 ст.л. олії • 2 ч.л. солі • 450 грам борошна розділеного та ще трохи зверху • Олія для змащування • Кукурудзяна крупа Спосіб приготування: • Змішайте дріжджі з цукром та 200 мл теплої води. Дайте пройти реакції до утворення піни десь 5 хвилин. У міксері з насадкою крюк до суміші дріжджів додайте сироватку (або молоко з лимонним соком), вершкове масло, олію, сіль та борошно і збийте все разом насадкою крюк на низькій швидкості, кілька хвилин (поки тісто не буде відходити від стінок), потім на середній швидкості ще 5 хвилин. Тісто вийде досить вологе. • Змастіть олією миску та викладіть тісто, накрийте плівкою теж змащеною олією та поставте у холодильник на ніч. • Присипте ретельно кукурудзяною крупою два деко засланих пергаментом. Змажте олією робочу поверхню та розділіть тісто на 12 рівних частин (кожна приблизно 85 грам). Працювати треба з одним шматочком одночасно. Загорніть тісто всередину з чотирьох сторін та перенесіть у деко на пергамент, зробіть те саме з усіма шматками. • Присипте кожний мафін кукурудзяною крупою, закрийте плівкою, змащеною олією та залиште вирости вдвічі при кімнатній температурі 1 годину. • Приготуйте деко з пергаментом. Нагрійте духовку до 175С. Тримайте деко з пергаментом теплими. • Посипте пательню кукурудзяною крупою, обсмажте 5-7 хвилин мафін з кожної сторони до золотистого кольору з двох сторін (обережно перевертайте двома лопатками), посипте трохи кукурудзяною крупою іншу сторону. Викладіть на деко та випікайте 5-10 хвилин доки у мафіна сторони будуть сухими, але центр не сухий. Викладіть на решітку на 30 хвилин охолонути (тут можливо заморозити). ... Продовження у коментарях: ⬇️

A post shared by Hector Jimenez-Bravo (@hectorjimenezbravo) on

Благодарные пользователи кинулись комментировать рецепт от Эктора: "Класс и ничего сложного здесь нет супер😋";  "Божественно 👍😘"; "Кто б мне такой завтрак приготовил...😊".

Напомним, что легендарный повар назвал главный секрет идеальной яичницы: изменит все лишь одна деталь

Также Politeka писала, что шеф-повар поделился фирменным рецептом курицы, пальчики оближешь: «Сочная и нежная благодаря…»