Известный шеф-повар и судья украинского кулинарного проекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво изумил простым и очень вкусным рецептом необычных маффинов
Как передает Politeka.net, прославленный кулинар опубликовал видео с приготовлением в своем микроблоге в Инстаграм (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Эктор поделился рецептом Яиц Бенедикт на английском маффине с лососем, спаржей и соусом Голландез.
"Идеальный завтрак для идеального утра... Это вкусное блюдо ассоциируется с отпуском и солнцем, влюбленностью и летом! Готовые английские маффины можно хранить в морозилке и разогреть в тостере когда вздумается", - отметил шеф-повар.
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Для 12 штук английских маффинов потребуются такие ингридиенты:
• 2 ¼ ч.л. сухих дрожжей
• 1 ст.л. сахара
• 250 мл сыворотки (или теплого молока с 1 ч.л. лимонного фреша)
• 100 грамм сливочного масла комнатной температуры
• 2 ст.л. масла
• 2 ч.л. соли
• 450 грамм муки
• Масло для смазывания
• Кукурузная крупа
Способ приготовления:
• Смешайте дрожжи с сахаром и 200 мл теплой воды, дайте немного времени. Затем в миксере с насадкой крюк к дрожжевой смеси добавьте сыворотку (или молоко с лимонным соком), сливочное масло, растительное масло, соль и муку и взбейте. Тесто получится достаточно влажное.
• Смажьте маслом миску и выложите тесто, накройте пленкой тоже смазанной маслом и поставьте в холодильник на ночь.
• Присыпьте кукурузной крупой каждый мафин, закройте пленкой, смазанной маслом, и оставьте вырасти вдвое при комнатной температуре.
• Приготовьте противень с пергаментом и тоже присыпьте кукурузной крупой. Обжарьте 5-7 минут мафин с каждой стороны до золотистого цвета с двух сторон. Выложите на противень и выпекайте еще 5-10 минут.
Перед подачей отправьте мафин в тостер на 2-3 минуты (в зависимости от вашего тостера) и наслаждайтесь!
Соус Голландез.
• 3 желтка
• 1 ч.л. лимон сока
• Соль и перец по вкусу
• 125 грамм теплого растопленного сливочного масла
• 1 ч.л. теплой воды
На водяной бане смешайте венчиком все ингредиенты кроме сливочного масла. Понемногу добавляйте теплое растопленное сливочное масло пока не создастся эмульсия.
Способ подачи: на теплый английский мафин выложите слабосоленый или копченый лосось, обжаренную спаржу, яйцо пашот и полейте соусом Голландез, добавьте соль и перец по вкусу.
Благодарные пользователи кинулись комментировать рецепт от Эктора: "Класс и ничего сложного здесь нет супер😋"; "Божественно 👍😘"; "Кто б мне такой завтрак приготовил...😊".
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