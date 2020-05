View this post on Instagram

Ідеальний сніданок для ідеального ранку? Яйця Бенедикт на англійському мафіни з лососем, спаржею та соусом Ґоландез. Це одночасно найсмачніша страва, що асоціюється з відпусткою та сонцем, закоханістю та літом! Готові Англійські мафіни можна зберігати в морозилці та розігріти у тостері коли заманеться (романтичного сніданку ;) Англійський мафін (12 штук): Інгредієнти: • 2 ¼ ч.л. сухих дріжджів • 1 ст.л. цукру • 250 мл сироватки (або теплого молока з 1 ч.л. лимонного фрешу) • 100 грам вершкового масла кімнатної температури • 2 ст.л. олії • 2 ч.л. солі • 450 грам борошна розділеного та ще трохи зверху • Олія для змащування • Кукурудзяна крупа Спосіб приготування: • Змішайте дріжджі з цукром та 200 мл теплої води. Дайте пройти реакції до утворення піни десь 5 хвилин. У міксері з насадкою крюк до суміші дріжджів додайте сироватку (або молоко з лимонним соком), вершкове масло, олію, сіль та борошно і збийте все разом насадкою крюк на низькій швидкості, кілька хвилин (поки тісто не буде відходити від стінок), потім на середній швидкості ще 5 хвилин. Тісто вийде досить вологе. • Змастіть олією миску та викладіть тісто, накрийте плівкою теж змащеною олією та поставте у холодильник на ніч. • Присипте ретельно кукурудзяною крупою два деко засланих пергаментом. Змажте олією робочу поверхню та розділіть тісто на 12 рівних частин (кожна приблизно 85 грам). Працювати треба з одним шматочком одночасно. Загорніть тісто всередину з чотирьох сторін та перенесіть у деко на пергамент, зробіть те саме з усіма шматками. • Присипте кожний мафін кукурудзяною крупою, закрийте плівкою, змащеною олією та залиште вирости вдвічі при кімнатній температурі 1 годину. • Приготуйте деко з пергаментом. Нагрійте духовку до 175С. Тримайте деко з пергаментом теплими. • Посипте пательню кукурудзяною крупою, обсмажте 5-7 хвилин мафін з кожної сторони до золотистого кольору з двох сторін (обережно перевертайте двома лопатками), посипте трохи кукурудзяною крупою іншу сторону. Викладіть на деко та випікайте 5-10 хвилин доки у мафіна сторони будуть сухими, але центр не сухий. Викладіть на решітку на 30 хвилин охолонути (тут можливо заморозити). ... Продовження у коментарях: ⬇️