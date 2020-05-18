Известный шеф-повар и судья украинского кулинарного проекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво изумил простым и очень вкусным рецептом необычных маффинов

Как передает Politeka.net, прославленный кулинар опубликовал видео с приготовлением в своем микроблоге в Инстаграм (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Эктор поделился рецептом Яиц Бенедикт на английском маффине с лососем, спаржей и соусом Голландез.

"Идеальный завтрак для идеального утра... Это вкусное блюдо ассоциируется с отпуском и солнцем, влюбленностью и летом! Готовые английские маффины можно хранить в морозилке и разогреть в тостере когда вздумается", - отметил шеф-повар.

Для 12 штук английских маффинов потребуются такие ингридиенты:

• 2 ¼ ч.л. сухих дрожжей

• 1 ст.л. сахара

• 250 мл сыворотки (или теплого молока с 1 ч.л. лимонного фреша)

• 100 грамм сливочного масла комнатной температуры

• 2 ст.л. масла

• 2 ч.л. соли

• 450 грамм муки

• Масло для смазывания

• Кукурузная крупа

Способ приготовления:

• Смешайте дрожжи с сахаром и 200 мл теплой воды, дайте немного времени. Затем в миксере с насадкой крюк к дрожжевой смеси добавьте сыворотку (или молоко с лимонным соком), сливочное масло, растительное масло, соль и муку и взбейте. Тесто получится достаточно влажное.

• Смажьте маслом миску и выложите тесто, накройте пленкой тоже смазанной маслом и поставьте в холодильник на ночь.

• Присыпьте кукурузной крупой каждый мафин, закройте пленкой, смазанной маслом, и оставьте вырасти вдвое при комнатной температуре.

• Приготовьте противень с пергаментом и тоже присыпьте кукурузной крупой. Обжарьте 5-7 минут мафин с каждой стороны до золотистого цвета с двух сторон. Выложите на противень и выпекайте еще 5-10 минут.

Перед подачей отправьте мафин в тостер на 2-3 минуты (в зависимости от вашего тостера) и наслаждайтесь!

Соус Голландез.

• 3 желтка

• 1 ч.л. лимон сока

• Соль и перец по вкусу

• 125 грамм теплого растопленного сливочного масла

• 1 ч.л. теплой воды

На водяной бане смешайте венчиком все ингредиенты кроме сливочного масла. Понемногу добавляйте теплое растопленное сливочное масло пока не создастся эмульсия.

Способ подачи: на теплый английский мафин выложите слабосоленый или копченый лосось, обжаренную спаржу, яйцо пашот и полейте соусом Голландез, добавьте соль и перец по вкусу.

Благодарные пользователи кинулись комментировать рецепт от Эктора: "Класс и ничего сложного здесь нет супер😋"; "Божественно 👍😘"; "Кто б мне такой завтрак приготовил...😊".

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