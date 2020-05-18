Відомий шеф-кухар і суддя українського кулінарного проекту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво здивував простим і дуже смачним рецептом незвичайних мафінів

Як передає Politeka.net, прославлений кулінар опублікував відео з приготуванням у своєму мікроблозі в Instagram (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Ектор поділився рецептом Яєць Бенедикт на англійському мафіні з лососем, спаржею і соусом Голландез.

"Ідеальний сніданок для ідеального ранку... Це смачне блюдо асоціюється з відпусткою і сонцем, закоханістю і літом! Готові англійські мафіни можна зберігати в морозилці і розігріти в тостері коли заманеться", - зазначив шеф-кухар.

Для 12 штук англійських мафінів потрібні такі інгредієнти:

• 2 ¼ ч. л. сухих дріжджів

• 1 ст. л. цукру

• 250 мл сироватки (або теплого молока з 1 ч. л. лимонного фрешу)

• 100 грам вершкового масла кімнатної температури

• 2 ст. л. масла

• 2 ч. л. солі

• 450 грам борошна

• Масло для змащування

• Кукурудзяна крупа

Спосіб приготування:

• Змішайте дріжджі з цукром і 200 мл теплої води, дайте трохи часу. Потім в міксері з насадкою гак до дріжджової суміші додайте сироватку (або молоко з лимонним соком), вершкове масло, рослинну олію, сіль і борошно і збийте. Тісто вийде досить вологе.

• Змастіть маслом миску і викладіть тісто, накрийте плівкою теж змащеною маслом, і поставте в холодильник на ніч.

• Присипте кукурудзяною крупою кожен мафін, закрийте плівкою, змащеною маслом, і залиште зрости вдвічі при кімнатній температурі.

• Приготуйте деко з пергаментом і теж присипте кукурудзяною крупою. Обсмажте 5-7 хвилин мафін з кожного боку до золотистого кольору з двох сторін. Викладіть на деко і випікайте ще 5-10 хвилин.

Перед подачею відправте мафін в тостер на 2-3 хвилини (залежно від вашого тостера) і насолоджуйтеся!

Соус Голландез.

• 3 жовтки

• 1 ч. л. лимон соку

• Сіль і перець за смаком

• 125 грамів теплого розтопленого вершкового масла

• 1 ч. л. теплої води

На водяній бані, змішайте віночком всі інгредієнти, крім вершкового масла. Потроху додавайте тепле розтоплене вершкове масло поки не утвориться емульсія.

Спосіб подання: на теплий англійський мафін викладіть слабосолоний або копчений лосось, обсмажену спаржу, яйце пашот і полийте соусом Голландез, додайте сіль і перець за смаком.

Вдячні користувачі кинулися коментувати рецепт від Ектора: "Клас і нічого складного тут немає супер😋"; "Божественно 👍😘"; "Хто б мені такий сніданок приготував...😊".

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