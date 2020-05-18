Відомий шеф-кухар і суддя українського кулінарного проекту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво здивував простим і дуже смачним рецептом незвичайних мафінів

Як передає Politeka.net, прославлений кулінар опублікував відео з приготуванням у своєму мікроблозі в Instagram (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Ектор поділився рецептом Яєць Бенедикт на англійському мафіні з лососем, спаржею і соусом Голландез.

"Ідеальний сніданок для ідеального ранку... Це смачне блюдо асоціюється з відпусткою і сонцем, закоханістю і літом! Готові англійські мафіни можна зберігати в морозилці і розігріти в тостері коли заманеться", - зазначив шеф-кухар.

Популярні новини зараз

Розрахунок пенсій по-новому: у Пенсійному фонді терміново повідомили про важливий нюанс

Розкрито пікантну правду про Анджеліну Джолі, топ яскравих фото: з ким зв'язався Бред Пітт

Українці зможуть отримати готівку на касі в магазинах, головні умови: "Потрібні лише..."

Долар може піти на дно: українцям розповіли, чого чекати влітку, "краще закуповувати валюту..."
Показати ще

Для 12 штук англійських мафінів потрібні такі інгредієнти:

• 2 ¼ ч. л. сухих дріжджів
• 1 ст. л. цукру
• 250 мл сироватки (або теплого молока з 1 ч. л. лимонного фрешу)
• 100 грам вершкового масла кімнатної температури
• 2 ст. л. масла
• 2 ч. л. солі
• 450 грам борошна
• Масло для змащування
• Кукурудзяна крупа

Спосіб приготування:

• Змішайте дріжджі з цукром і 200 мл теплої води, дайте трохи часу. Потім в міксері з насадкою гак до дріжджової суміші додайте сироватку (або молоко з лимонним соком), вершкове масло, рослинну олію, сіль і борошно і збийте. Тісто вийде досить вологе.

• Змастіть маслом миску і викладіть тісто, накрийте плівкою теж змащеною маслом, і поставте в холодильник на ніч.

• Присипте кукурудзяною крупою кожен мафін, закрийте плівкою, змащеною маслом, і залиште зрости вдвічі при кімнатній температурі.

• Приготуйте деко з пергаментом і теж присипте кукурудзяною крупою. Обсмажте 5-7 хвилин мафін з кожного боку до золотистого кольору з двох сторін. Викладіть на деко і випікайте ще 5-10 хвилин.

Перед подачею відправте мафін в тостер на 2-3 хвилини (залежно від вашого тостера) і насолоджуйтеся!

Соус Голландез.
• 3 жовтки
• 1 ч. л. лимон соку
• Сіль і перець за смаком
• 125 грамів теплого розтопленого вершкового масла
• 1 ч. л. теплої води

На водяній бані, змішайте віночком всі інгредієнти, крім вершкового масла. Потроху додавайте тепле розтоплене вершкове масло поки не утвориться емульсія.

Спосіб подання: на теплий англійський мафін викладіть слабосолоний або копчений лосось, обсмажену спаржу, яйце пашот і полийте соусом Голландез, додайте сіль і перець за смаком. 

View this post on Instagram

Ідеальний сніданок для ідеального ранку? Яйця Бенедикт на англійському мафіни з лососем, спаржею та соусом Ґоландез. Це одночасно найсмачніша страва, що асоціюється з відпусткою та сонцем, закоханістю та літом! Готові Англійські мафіни можна зберігати в морозилці та розігріти у тостері коли заманеться (романтичного сніданку ;) Англійський мафін (12 штук): Інгредієнти: • 2 ¼ ч.л. сухих дріжджів • 1 ст.л. цукру • 250 мл сироватки (або теплого молока з 1 ч.л. лимонного фрешу) • 100 грам вершкового масла кімнатної температури • 2 ст.л. олії • 2 ч.л. солі • 450 грам борошна розділеного та ще трохи зверху • Олія для змащування • Кукурудзяна крупа Спосіб приготування: • Змішайте дріжджі з цукром та 200 мл теплої води. Дайте пройти реакції до утворення піни десь 5 хвилин. У міксері з насадкою крюк до суміші дріжджів додайте сироватку (або молоко з лимонним соком), вершкове масло, олію, сіль та борошно і збийте все разом насадкою крюк на низькій швидкості, кілька хвилин (поки тісто не буде відходити від стінок), потім на середній швидкості ще 5 хвилин. Тісто вийде досить вологе. • Змастіть олією миску та викладіть тісто, накрийте плівкою теж змащеною олією та поставте у холодильник на ніч. • Присипте ретельно кукурудзяною крупою два деко засланих пергаментом. Змажте олією робочу поверхню та розділіть тісто на 12 рівних частин (кожна приблизно 85 грам). Працювати треба з одним шматочком одночасно. Загорніть тісто всередину з чотирьох сторін та перенесіть у деко на пергамент, зробіть те саме з усіма шматками. • Присипте кожний мафін кукурудзяною крупою, закрийте плівкою, змащеною олією та залиште вирости вдвічі при кімнатній температурі 1 годину. • Приготуйте деко з пергаментом. Нагрійте духовку до 175С. Тримайте деко з пергаментом теплими. • Посипте пательню кукурудзяною крупою, обсмажте 5-7 хвилин мафін з кожної сторони до золотистого кольору з двох сторін (обережно перевертайте двома лопатками), посипте трохи кукурудзяною крупою іншу сторону. Викладіть на деко та випікайте 5-10 хвилин доки у мафіна сторони будуть сухими, але центр не сухий. Викладіть на решітку на 30 хвилин охолонути (тут можливо заморозити). ... Продовження у коментарях: ⬇️

A post shared by Hector Jimenez-Bravo (@hectorjimenezbravo) on

Вдячні користувачі кинулися коментувати рецепт від Ектора: "Клас і нічого складного тут немає супер😋";  "Божественно 👍😘"; "Хто б мені такий сніданок приготував...😊".

Нагадаємо, що легендарний кухар назвав головний секрет ідеальної яєчні: все змінить лише одна деталь

Також Politeka писала, що шеф-кухар поділився фірмовим рецептом курки, пальчики оближеш: «Соковита і ніжна завдяки…»