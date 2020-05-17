Известный британский шеф-повар Гордон Рамзи раскрыл секрет приготовления вкусного стейка дома

Кулинар советует использовать только мясо отличного качества, лучше всего покупать уже готовые стейки из премиальной говядины.

Для начала нужно посолить и поперчить мясо с двух сторон. Далее вылить на сковороду примерно столовую ложку оливкового масла и разогреть его. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

После чего, нужно приступить к жарке стейка. Мясо положить на сковороду, а рядом - веточки свежего розмарина для древесного аромата.

Следует лишь слегка обжарить мясо с двух сторон и оставить отдыхать на сковороде, после чего положить кусок сливочного масла, горстку свежих опят, раздавленный зубчик чеснока и лук-шалот.

После того, как грибы подрумянились, повар рекомендует налить на сковороду рюмку коньяка и фламбировать мясо.

Стейк слегка тушится, а тем временем следует полить его двумя столовыми ложками бульона и добавить густые сливки.

Когда все закипит, нужно покрыть стейк соусом.

Блюдо подается со свежей петрушкой, присыпанной сверху.

Это получается не стандартный стейк, а полноценное блюдо на ужин.

Напомним, Гордон Рамзи - известный ресторатор, его заведения удостоены 16 звезд Мишлен. В частности, известный ресторан шеф-повара "Restaurant Gordon Ramsay" в Лондоне удостоен три звезды Мишлен.

Кроме того, Гордон стал ведущим британских телешоу The F-Word, Ramsay’s Kitchen Nightmares и Адская кухня.

Также, шеф-повар автор множества книг и активно ведет страницы в соцсетях, где публикует разные рецепты.

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