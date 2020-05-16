Рыбным консервам, которые, наверняка, есть у многих в запасах на «черный день», можно найти весьма вкусное применение

Например, приготовить из них отличный суп, передает Politeka.net.

Рецептов рыбных супов насчитывается несколько тысяч, и суп с рыбными консервами составляет существенную часть этого списка.

Для супа следует выбирать консервы из рыбы в собственном соку. В рыбных консервах, изготовленных по ГОСТу, сохраняются полезные вещества, которыми богата свежая рыба, неизменно высокое содержание белка, присутствуют аминокислоты и витамины. Чаще всего супы варят из консервированной красной рыбы: кеты, нерки, горбуши, форели, но вкусный рыбный суп получается также из консервированного тунца, скумбрии или сайры.

Итак, для супа понадобится одна банка консервы, например, сайра, две картофелины, луковица, одна морковка, пучок зеленого укропа, соль, перец и специи по вкусу.

Картофель очистить и нарезать кубиками средней величины, после чего высыпать его в закипающую воду. Стоит следить за тем, чтобы воды ьыло в два раза больше объема картофеля. Туда же добавляется нарезанная небольшими брусочками морковка. Все солится, перчится, добавляются специи. После этого все ингридиенты пусть кипят.

После того, как все покипит на среднем огне семь минут, в суп добавляется рыба, предварительно разломанная на несколько кусочков, и измельченный вместе со стеблями укроп.

Важный момент: во время готовки лук и морковь не пассеруются.

Еще через четыре-пять минут необходимо снять суп с огня и дать ему настояться десять минут, после чего можно разливать по тарелкам.

Вкус блюда подчеркнет серый хлеб с ярко выраженной «кислинкой».

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