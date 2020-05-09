Популярный украинский шеф-повар, победитель кулинарного шоу МастерШеф Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить вкуснейшую курочку

Оригинальный рецепт он опубликовал на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Клопотенко отметил, что курица может быть невероятно вкусной, если ее приготовить по индийскому рецепту. Такая курочка называется Баттер Чикен. Шеф-повар отмечает, что микс специй, а также сливочно-томатный соус способны свести с ума любого.

Дл приготовления курицы вам понадобится:

500 грамм куриных бедрышек,

2-3 зубчика чеснока,

3 помидора,

1 головка красного лука,

100-150 мл – куриного бульона,

1 ч. л. паприки (желательно копченой),

1 ст. л. томатной пасты,

1 ч. л. сахара,

125 грамм натурального йогурта,

50 грамм сливочного масла,

специи.

Клопотенко советует отсоединить от мяса косточки и сварить из них бульон. Мясо нужно порезать на небольшие кусочки, после чего посолить, добавить паприку и обмазать чесноком. Мясу нужно минут 15 настояться.

Для соуса нужно нарезать три помидора и начать тушить их на сковороде. Добавляем к томатам мелко нарезанный лук. На сковорду нужно добавить куриный бульон, но можно обойтись и без него. Через 15 минут добавляем к овощам томатную пасту и сахар. На второй сковороде поджариваем курицу.

Тем временем, нужно смешать гвоздику, зиру, кардамон, кориандр, мускатный орех, корицу, перец чили. Все это хорошо перетираем и получаем специю, которую добавляем к помидорам. В самом конце в эту же смесь добавляем йогурт и сливочное масло.

Полученный соус добавляем к курице. Если хотите идеальное блюдо, соус необходимо предварительно пропустить через блендер.

«Это очень вкусно! Я ела такую курицу в индийском ресторане. Кстати она не была очень пикантной… Действительно сочная и нежная благодаря йогурту», - прокомментировала рецепт одна из подписчиц.

Напомним, что повар раскрыл хитрость приготовления отварных макарон: "промывать их нужно...".

Как писала Politeka, судья МастерШеф показал, как приготовить лучшие вареники по бабушкиному рецепту: «Это бомба».

Также Politeka писала, что шеф-повар Евгений Клопотенко раскрыл рецепт невероятно вкусной гречки: такого вы еще не пробовали.