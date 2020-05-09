Популярный украинский шеф-повар, победитель кулинарного шоу МастерШеф Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить вкуснейшую курочку
Оригинальный рецепт он опубликовал на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Клопотенко отметил, что курица может быть невероятно вкусной, если ее приготовить по индийскому рецепту. Такая курочка называется Баттер Чикен. Шеф-повар отмечает, что микс специй, а также сливочно-томатный соус способны свести с ума любого.
Дл приготовления курицы вам понадобится:
- 500 грамм куриных бедрышек,
- 2-3 зубчика чеснока,
- 3 помидора,
- 1 головка красного лука,
- 100-150 мл – куриного бульона,
- 1 ч. л. паприки (желательно копченой),
- 1 ст. л. томатной пасты,
- 1 ч. л. сахара,
- 125 грамм натурального йогурта,
- 50 грамм сливочного масла,
- специи.
Клопотенко советует отсоединить от мяса косточки и сварить из них бульон. Мясо нужно порезать на небольшие кусочки, после чего посолить, добавить паприку и обмазать чесноком. Мясу нужно минут 15 настояться.
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Для соуса нужно нарезать три помидора и начать тушить их на сковороде. Добавляем к томатам мелко нарезанный лук. На сковорду нужно добавить куриный бульон, но можно обойтись и без него. Через 15 минут добавляем к овощам томатную пасту и сахар. На второй сковороде поджариваем курицу.
Тем временем, нужно смешать гвоздику, зиру, кардамон, кориандр, мускатный орех, корицу, перец чили. Все это хорошо перетираем и получаем специю, которую добавляем к помидорам. В самом конце в эту же смесь добавляем йогурт и сливочное масло.
Полученный соус добавляем к курице. Если хотите идеальное блюдо, соус необходимо предварительно пропустить через блендер.
«Это очень вкусно! Я ела такую курицу в индийском ресторане. Кстати она не была очень пикантной… Действительно сочная и нежная благодаря йогурту», - прокомментировала рецепт одна из подписчиц.
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