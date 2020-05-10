Известный английский ресторатор и ведущий кулинарных телепередач Гордон Рамзи раскрыл рецепт приготовления идеальной яичницы

Повар записал короткое видео, в котором рассказал о том, как приготовить яичницу-болтунью.

Итак, для начала нужно разбить три яйца в небольшом сотейнике. Далее добавить кусочек сливочного масла и поставить на небольшой огонь. Во время приготовления яичницу надо всегда помешивать лопаткой, и ничем другим.

В процессе повар иногда убирает сотейник с огня, но при этом, продолжая, мешать. Затем Рамзи ставит сотейник снова на плиту.

Когда яичница загустевает повар кладет пол ложки крем-фреша (продукт, похожий на сметану). И только в самом конце повар добавляет специи - это и есть главный секрет идеального блюда. По словам Рамзи, многие делают ошибку, ведь кладут специи в начале приготовления, поэтому яичница получается водянистой.

Ресторатор рекомендует употреблять яичницу с тостами, добавив томаты черри и шляпки грибов, которые также обжарились во время приготовления болтуньи.

К слову, Рамзи тестирует пришедших на обустройство поваров приготовлением яичницы-болтуньи.

Примечательно, что яичница-болтунья является традиционным завтраком в Великобритании и Ирландии. Из-за того, что яйца перемешиваются это роднит блюдо с классическими французскими омлетами.

Некоторые повара рекомендуют взбивать яйца венчиком и жарить на небольшой сковороде. Сначала нужно дождаться, чтобы сковорода нагрелась, а далее - масло и ждать, пока не образовалась пена, и лишь после этого вылить три яйца и медленно перемещать их по дну и краям сковороды в течение двух-трех минут, пока яйца не станут мягкими и сливочными.

Напомним, что названы самые дорогие блюда мира: десерт по цене отдыха на Канарах.

Politeka сообщала, туристам на заметку: названы самые опасные блюда из разных уголков мира

Также Politeka писала, что шеф-повар поделился фирменным рецептом курицы, пальчики оближешь: «Сочная и нежная благодаря…»