Известный российский шоумен Максим Галкин показал забавное видео с участием его маленьких детей Лизы и Гарри

Как сообщает Politeka.net, Максим Галкин не скучает на карантине. Он постоянно показывает видео, на которых демонстрирует, чем их звездная семья занимается.

Как оказалось, сын и дочь российской певицы Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина растут самыми настоящими спортсменами. Об этом явно свидетельствует новое видео, опубликованное в личном блоге звездного папы в Instagram (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

В кадре малыш Гарри и Лиза демонстрируют необычные упражнения, которые по словам их звездного папы помогут не только держать себя в форме, но и поднимут настроение во время вынужденого карантина из-за вспышки китайского вируса.

На видео звездный папа гоняет своих малышей, которые делают упражнения с помощью тяжелых продуктов. Например, поднимают пакеты с крупами вверх, заменив ими гантели. А также жмут от груди бутылки с маслом.

Когда их комплекс упражнений закончился, приступила очередь Максима Галкина, которому пришлось тренироваться с арбузом. В конце видео Галкин передал эстафету Филиппу Киркорову.

"Дорогой Друг!Эстафету принял!!!✌️жди ответочку)😜", - написал Киркоров принимая вызов.

Пользователи сети не смогли пройти мимо и начали активно комментировать видео, обдарив семью множеством комментариев.

"Молодец папа, приобщил к делу, так держать", "Гарри и Лиза помощники!", "👏 молодцы", "Детки - конфетки😍😍😍", "Вот Вы красавчики, любуюсь Вами♥️".

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