Друзья! Все мы сейчас сидим дома на самоизоляции, спортзалы закрыты, спортом занимаемся дома. Но обычные снаряды начинают уже надоедать, поэтому я решил принять участие в Съедобной Эстафете от Сбермаркет и вас к тому же призываю! Снимайте, как вы тренируетесь дома с помощью продуктов, загружайте видео себе в ленту, отмечайте меня, @sbermarket.ru и обязательно ставьте #СъедобнаяЭстафета!Самые креативные видео я буду выкладывать себе в сториз, а 3 лучших получат спец-приз от меня и Сбермаркет - промокод на заказ продуктов на 10 000 рублей! Но это не все! Подарок есть для каждого! кто отметит на видео @sbermarket.ru , получают от них промокод на заказ продуктов на 300 рублей. Участвуйте! А я передаю эстафету @fkirkorov и @sergey_meza