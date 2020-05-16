Шестилетняя дочь легенды российской сцены Аллы Пугачевой Лиза Галкина обретает все большую популярность в соцсети

Несмотря на свой юный возраст, девочка уже активно ведет свою страничку в Instagram, где делится фотографиями и событиями из повседневной жизни, передает Politeka.net.

Количество подписчиков юной звезды уже достигло 677 тысяч, и каждую неделю эта цифра увеличивается.

Недавно Лиза порадовала поклонников милым видео, на котором в точности повторила мимику и манеры своей звездной матери.

В кадре малышка сидит в кресле и, выпив воды из бутылки, говорит в камеру:

«Понял, какой ты большой соперник? Ты малюсенький, во какой. А я болшооой!».

Скорее всего, снимал видео отец ребенка, Максим Галкин, потому что в какой-то момент за кадром слышен его голос.

За первые 20 минут после публикации запись собрала свыше десяти тысяч лайков, а пользователи отметили невероятное сходство девочки с мамой. Правда, нашлись и те, кто рассмотрел в милом видео «признаки взрослости и неискренности».

«Копия Алла👍👍👍», «Мимика и жесты, как у Аллы😄😄😄👍», «Она копирует Аллу,но играет на камеру и уже нет детской непосредственности.. увы!», «Какая сладкая девочка ♥️🤗😍», – пишут в комментариях.

Ранее мы рассказывали о том, что Лиза поделилась с подписчиками фото, на котором мило позирует на фоне бассейна. На девочке нарядный красный купальник с оригинальным декором с рюшами. Она сложила руки за спиной, отставила одну ножку в сторону и мило наклонила голову к плечу.

Напомним, Алла Пугачева напугала внешним видом на фото со своими детьми.

Как сообщала Politeka, маленькая дочь Пугачевой и Галкина удивила своим новым талантом.

Также Politeka писала, что дочь Галкина и Пугачевой показала секретное место, где прячется от родителей.