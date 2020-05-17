Відомий російський шоумен Максим Галкін показав веселе відео за участі маленьких дітей Лізи і Гаррі

Як повідомляє Politeka.net, Максим Галкін не нудьгує на карантині. Він постійно показує відео, на яких демонструє, чим їх зіркова сім'я займається.

Як виявилося, син і дочка російської співачки Алли Пугачової і телеведучого Максима Галкіна ростуть самими справжніми спортсменами. Про це явно свідчить нове відео, опубліковане в особистому блозі зоряного тата в Instagram (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Алла Пугачова, Максим Галкін, Гаррі, Ліза

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В кадрі малюк Гаррі і Ліза демонструють незвичайні вправи, які за словами їх зоряного тата допоможуть не тільки тримати себе у формі, але і піднімуть настрій під час карантину через спалах китайського вірусу.

На відео зоряний тато ганяє своїх малюків, які роблять вправи з допомогою важких продуктів. Наприклад, піднімають пакети з крупами вгору, замінивши ними гантелі. А також тиснуть від грудей пляшки з олією.

Коли їх комплекс вправ закінчився, приступила чергу Максима Галкіна, якому довелося тренуватися з кавуном. В кінці відео Галкін передав естафету Філіпу Кіркорову.

"Дорогий Друже!Естафету прийняв!!!✌️чекай ответочку)😜", - написав Кіркоров приймаючи виклик.

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Друзья! Все мы сейчас сидим дома на самоизоляции, спортзалы закрыты, спортом занимаемся дома. Но обычные снаряды начинают уже надоедать, поэтому я решил принять участие в Съедобной Эстафете от Сбермаркет и вас к тому же призываю! Снимайте, как вы тренируетесь дома с помощью продуктов, загружайте видео себе в ленту, отмечайте меня, @sbermarket.ru и обязательно ставьте #СъедобнаяЭстафета!Самые креативные видео я буду выкладывать себе в сториз, а 3 лучших получат спец-приз от меня и Сбермаркет - промокод на заказ продуктов на 10 000 рублей! Но это не все! Подарок есть для каждого! кто отметит на видео @sbermarket.ru , получают от них промокод на заказ продуктов на 300 рублей. Участвуйте! А я передаю эстафету @fkirkorov и @sergey_meza

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Користувачі мережі не змогли пройти повз і почали активно коментувати відео, обдарив сім'ю безліччю коментарів.

"Молодець тато, долучив до справи, так тримати", "Гаррі і Ліза помічники!", "👏 молодці", "Детки - цукерки😍😍😍", "Ось Ви красунчики, милуюся Вами♥️".

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