Відомий російський шоумен Максим Галкін показав веселе відео за участі маленьких дітей Лізи і Гаррі

Як повідомляє Politeka.net, Максим Галкін не нудьгує на карантині. Він постійно показує відео, на яких демонструє, чим їх зіркова сім'я займається.

Як виявилося, син і дочка російської співачки Алли Пугачової і телеведучого Максима Галкіна ростуть самими справжніми спортсменами. Про це явно свідчить нове відео, опубліковане в особистому блозі зоряного тата в Instagram (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

В кадрі малюк Гаррі і Ліза демонструють незвичайні вправи, які за словами їх зоряного тата допоможуть не тільки тримати себе у формі, але і піднімуть настрій під час карантину через спалах китайського вірусу.

На відео зоряний тато ганяє своїх малюків, які роблять вправи з допомогою важких продуктів. Наприклад, піднімають пакети з крупами вгору, замінивши ними гантелі. А також тиснуть від грудей пляшки з олією.

Коли їх комплекс вправ закінчився, приступила чергу Максима Галкіна, якому довелося тренуватися з кавуном. В кінці відео Галкін передав естафету Філіпу Кіркорову.

"Дорогий Друже!Естафету прийняв!!!✌️чекай ответочку)😜", - написав Кіркоров приймаючи виклик.

Користувачі мережі не змогли пройти повз і почали активно коментувати відео, обдарив сім'ю безліччю коментарів.

"Молодець тато, долучив до справи, так тримати", "Гаррі і Ліза помічники!", "👏 молодці", "Детки - цукерки😍😍😍", "Ось Ви красунчики, милуюся Вами♥️".

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