Шестилетняя Лиза, дочка российского юмориста Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой, умилила фото в соцсети

Как передает Politeka.net, у девочки есть свой аккаунт в Инстаграм, который активно заполняется кадрами из ее жизни. Каждый пост набирает невероятно большое количество просмотров, "сердечек" и комментариев. Иногда кажется, что пользователи больше следят за событиями в жизни двойняшек (у Лизы есть братик Гарри), чем за тем, что происходит у их знаменитых родителей.

Так, опубликован новый снимок, на котором Лиза предстала в некоем сооружении, похожем на "халабуду". Сидя на карантине, смышленная малышка нашла способ, как себя развлечь. Она обустроила себе "домик". А чтобы попасть в него, нужно "потянуть за веревку", о чем гласит объявление, написанное детской рукой, при входе в это чудо-сооружение.

"Милая и любимая Лиза 😍❤️", - говорится под фото.

Фанаты звездной семьи, растроганные и потрясенные, кинулись оставлять теплые комплименты девочке и ее родителям.

"Сама себя развлекает и не скучно"

"Ясно солнышко! Родителям на радость!🥰"

"Красатулечка, лапочка!😚"

"Красавица...А надпись на этом фото всё же интереснее👍🔥"

"Это домик Лизы или магазин?"

"Мама с папой обижают?"

"Как в сказке "красная шапочка" дёрни за верёвочку..."

Ранее мы сообщали, Лиза в теплой куртке и штанах вышла во двор большущего особняка покататься на квадроцикле. Гордый отец поспешил заснять и выложить кадры в соцсети.

К слову, за кадром можно услышать голос Максима, который подтвердил, что за съемкой наблюдает Алла, стоявшая на балконе. Малышка в этот момент отметила, что мама ее напугала. После этого Лиза рассказала стишок о твердом знаке.

Напомним, 6-летние дети Пугачевой и Галкина слишком быстро повзрослели

А еще Politeka писала, что шестилетний сын Галкина и Пугачевой поразил недетским поступком