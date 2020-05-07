Шестилетняя Лиза, дочка российского юмориста Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой, умилила фото в соцсети
Как передает Politeka.net, у девочки есть свой аккаунт в Инстаграм, который активно заполняется кадрами из ее жизни. Каждый пост набирает невероятно большое количество просмотров, "сердечек" и комментариев. Иногда кажется, что пользователи больше следят за событиями в жизни двойняшек (у Лизы есть братик Гарри), чем за тем, что происходит у их знаменитых родителей.
Так, опубликован новый снимок, на котором Лиза предстала в некоем сооружении, похожем на "халабуду". Сидя на карантине, смышленная малышка нашла способ, как себя развлечь. Она обустроила себе "домик". А чтобы попасть в него, нужно "потянуть за веревку", о чем гласит объявление, написанное детской рукой, при входе в это чудо-сооружение.
"Милая и любимая Лиза 😍❤️", - говорится под фото.
Фанаты звездной семьи, растроганные и потрясенные, кинулись оставлять теплые комплименты девочке и ее родителям.
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"Сама себя развлекает и не скучно"
"Ясно солнышко! Родителям на радость!🥰"
"Красатулечка, лапочка!😚"
"Красавица...А надпись на этом фото всё же интереснее👍🔥"
"Это домик Лизы или магазин?"
"Мама с папой обижают?"
"Как в сказке "красная шапочка" дёрни за верёвочку..."
Ранее мы сообщали, Лиза в теплой куртке и штанах вышла во двор большущего особняка покататься на квадроцикле. Гордый отец поспешил заснять и выложить кадры в соцсети.
К слову, за кадром можно услышать голос Максима, который подтвердил, что за съемкой наблюдает Алла, стоявшая на балконе. Малышка в этот момент отметила, что мама ее напугала. После этого Лиза рассказала стишок о твердом знаке.
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