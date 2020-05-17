Дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой показала запальный танець
Как сообщает Politeka.net, кадры опубликовали на фан-странице маленькой Елизаветы в Instagram (чтобы посмотреть полное видео, скрольте вниз).
Шестилетняя знаменитость показала, как умеет танцевать. Она вышла на площадку в полосатом топе и прозрачной юбке с яркими цветами, под которой видны черные колготки в горошек. Волосы девочки собраны в два хвостика.
Лиза Галкина показала несколько движений и прошлась танцевальным шагом по выложенному плиткой дворику, а затем немножко засмущалась. Впрочем, гены не скроешь, малышка быстро преодолела смущение, элегантно поклонилась на камеру и зашлась веселым смехом.
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Пользователи социальных сетей оценили танец Елизаветы. Многие комментаторы умилились и оставили восторженные отзывы об увиденном:
"Маленькая звездочка!"; "Юная балерина"; "Чудо- ребенок❤️"; "Как она чувствует ритм👏👏👏"; "Принцесса"; "чудо, а не ребенок, расти здоровой и счастливой"; "Маленькая Кармен ❤️❤️❤️"; "Блин я не могу 😇башмачкиииии😀".
Напомним, шестилетняя дочь Пугачевой показала всем, кто в доме хозяин: "Копия мамы".
Как сообщала Politeka, маленькая дочь Пугачевой и Галкина удивила своим новым талантом.
Также Politeka писала, что дочь Галкина и Пугачевой показала секретное место, где прячется от родителей.