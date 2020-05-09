Дети российского шоумена Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой стали настоящими звездами соцсетей
К примеру, у 6-летней Елизаветы Галкиной есть своя страница в Инстаграм, которая систематически заполняется кадрами из ее жизни. Каждый пост набирает невероятно большое количество просмотров, отметок «мне нравится» и комментариев. Иногда кажется, что пользователи больше следят за событиями в жизни двойняшек (у Лизы есть братик Гарри), чем за тем, что происходит у их знаменитых родителей, передает Politeka.net.
Совсем недавно был опубликован новый снимок, на котором Лиза продемонстрировала рисунок, который нарисовала.
«Доброе утро) ☀️❤️», говорится к подписи к милому домашнему снимке, на котором малышка позирует в белой футболочке в домашней обстановке.
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Пользователи сети не остались равнодушными и забросали лайками и восторженными комментариями милое фото.
«Доброго утра тебе, солнышко, на всю жизнь!!!💋🥰💝», «Умные глазки», «Какая милота»,«Просто цветы, чтоб не сглазить», - пишут в сети.
Ранее мы писали о том, Максим Галкин похвастался знаниями своей дочери Елизаветы.
Шоумен интересуется у дочери, знает ли она каких-нибудь художников. К его удивлению, девочка тут же начинает перечислять фамилии выдающихся живописцев. В ее впечатляющий для того возраста список среди прочих попали Шишкин, Серов, Айвазовский, Воснецов, Врубель и Клод Моне.
Напомним, что в сети появилось пророчество Пугачевой о своей необычной дочери Лизе, фото: "Это же копия...".
Как сообщала Politeka, Галкин засветил роскошный замок Пугачевой на видео с дочерью: "Не знал, что она...".
Также Politeka писала, что Галкин предупредил Зеленского о надвигающейся опасности: "В такой стране, как Украина...".