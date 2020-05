Королева Instagram Ким Кардашьян поделилась в сети архивным фото с матерью Крис Дженнер

39-летняя американская светская львица и звезда реалити-шоу все чаще радует многомиллионную армию поклонников семейными снимками, передает Politeka.net.

Так, совсем недавно супруга репера Канье Уэста опубликовала фотографию, на которой позирует вместе со своей матерью. В кадре Ким сидит, поджав колени, а сзади ее обнимает 64-летняя Крис.

«Мама и я» – коротко подписала снимок звезда.

Фото собрало свыше 1,2 млн лайков и более 7700 комментариев.

Крис Дженнер сыграла огромную роль в том, что о семье Кардашьян знает весь мир. Женщина была продюсером на телевидении, а осенью 2007 года на телеканале «Е!» вышел первый выпуск реалити-шоу «Keeping Up with the Kardashians». В нем рассказывается о жизни звездного семейства, самой знаменитой представительницей которого является Ким.

Сегодня у нее 168 миллионов подписчиков в Instagram, собственный бренд косметики, четверо детей и постоянное внимание папарации.

Не все знают, что, помимо реалити-шоу и модной индустрии, Кимберли решила попробовать свои силы в кинематографе. Дебютной работой в кино для Ким Кардашьян стало участие в сериале «Beyond the Break» в роли Элли, которую она исполняла на протяжении четырех сезонов.

Также она снялась в пародийной кинокомедии режиссерского дуэта Джейсона Фридберга и Аарона Зельцера «Нереальный блокбастер». Картина не имела успеха в прокате и оказалась убыточной. Ким получила негативные критические отзывы в прессе, а в 2009 году ее кандидатура даже была выдвинута на антипремию «Золотая малина» в номинации «Худшая женская роль».

Среди прочих ее работ отмечают появление в эпизоде телесериала «C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк» и в полнометражной картине «Семейный консультант», за участие в котором Ким была повторно номинирована на «Золотую малину» в 2014 году.

Напомним, жаркая Ким Кардашьян не успела одеться и засветила лишнее на домашнем фото.

Как сообщала Politeka, сестричка Кардашьян оголила пикантную часть тела в неожиданном месте.

Также Politeka писала, что сестричка Кардашьян соблазнила аппетитными формами в кожаном костюме.