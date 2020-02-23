Американская модель и светская львица Кортни Кардашьян показала себя с неожиданной стороны – как готовит на кухне

Как пишет Politeka.net, старшая в семействе Кардашьянов - Кортни, которая, как и ее сестра, прославилась съемками в семейном реалити-шоу, обожает привлекать и эпатировать публику.

40-летняя красотка часто снимается в ярких фотосессиях для рекламы собственного бренда, демонстрируя свое тело в разных ракурсах, она также регулярно появляется на публике в откровенных нарядах.

В этот раз на своей странице в Инстаграм знаменитость выложила интересное фото в откровенном образе, сделанное на кухне.

На нем она запечатлена у плиты что-то помешивает в кастрюльке. При этом она сосредоточенно позирует и смотрит в камеру. Как видно, на кухню Кортни пришла в откровенном вечернем платье изумрудного цвета, декорированном под змеиную кожу.

Наряд с глубоким вырезом оголил изящную спину и рельефный живот, а также подчеркнул стройную фигуру. Ее волосы распущены и выпрямлены, а на лице легкий макияж. В подписи к фото Кортни сообщила, что готовит чай.

Фолловеры не прошли мимо и мгновенно отреагировали на новое фото Кортни, засыпая комплиментами в комментариях.

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40-летняя звезда реалити шоу, как и ее известная сестра Ким Кардашьян, любит привлекать к себе внимание поклонников.

На этот раз Кортни Кардашьян продемонстрировала свою безупречную фигуру в обтягивающем комбинезоне белоснежного цвета. Снимок знаменитость разместила на своей странице в Instagram.

Стоит отметить, что на фигуре Кортни он смотрится просто шикарно, при этом подчёркивая все ее достоинства с лучшей стороны.

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