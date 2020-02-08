40-летняя Кортни Кардашьян, которая любит демонстрировать свое тело, показала новое фото в необычном образе
Известная американская модель, светская львица и родная сестра Ким Кардашьян Кортни, которая прославилась съемками в семейном реалити-шоу, а также имеет свой бизнес, обожает привлекать к себе внимание публики, пишет Politeka.net
40-летняя красотка часто снимается в ярких фотосессиях для рекламы собственного бренда, а также демонстрирует своим поклонникам снимки из повседневной жизни. На этот раз звезда показала в сети новое фото, сделанное в необычном для нее образе - деловом.
Для этого Кортни одела кожаные штаны, жакет и топ одного цвета.
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Волосы модели распущены, а на ее лице легкий макияж. Поклонники в восторге от нового снимка Инста-дивы и засыпали ее огромным количеством комплиментов и лайков.
Обратим внимание что количество подписчиков Кортни Кардашьян уже перевалило за 86 миллионов и продолжает стремительно расти.
Ранее мы писали, дерзкая красотка Кортни Карадшьян показала, как соблазнительно играет на пианино.
Моель одела широкие темные брюки и красно-черный кружевной топ, из которого едва не вываливается грудь, а на руки она надела прозрачные черные перчатки до локтей. Ее волосы распущены и немножко растрепаны, а на лице легкий макияж.
Одной рукой Кортни держит несколько листов бумаги, а вторую положила на пианино.
Поклонники пришли в неописуемый восторге от кадра и засыпали ее комплиментами в комментариях. За сутки фотография набрала больше миллиона отметок «мне нравится», при этом количество подписчиков у Инстаграм-дивы стремительно возрастает.
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