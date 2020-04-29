Ким Кардашьян поделилась стильным снимком в белье, продемонстрировав впечатляющую талию

Звезда американских реалити-шоу даже на карантине не забывает о своем бизнесе и продолжает демонстрировать поклонникам разные экземпляры из собственной коллекции нижнего белья. Как сообщает Politeka.net, Ким опубликовала в своем Инстаграм новый снимок, который, по ее собственным словам был сделан еще до карантина.

На фото Кардашьян позирует в простом черном боди с глубоким декольте и высокими разрезами внизу. Этот наряд как нельзя лучше подчеркивает фигуру Ким – идеальные «песочные часы» с тонкой талией, пышными бедрами и грудью. Фото сделано на простом белом фоне, а сама модель на нем стоит ровно и смотрит куда-то в сторону.

Поклонники тут же забросали Ким лайками и восторженными комментариями, подчеркивая ее красоту.

Ранее мы писали, что Кардашьян показала новый образ. На фото Ким стоит в белых штанах и блузке. Последнюю Кардашьян закрутила и показала свой плоский животик. Волосы у Кардашьян были белого цвета. Можно предположить, что модель перекрасилась. На фоне можно увидеть лавочку и зелень.

Фанаты успели поставить почти миллион лайков, среди которых была Кайли Дженнер. Также пользователи написали множество комментариев, в которых вспоминали о турках и Турции.

Напомним, Ким Кардашьян без лифчика задрала блузку и показала настоящую красоту.

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян и ее дочь надели одинаковую одежду и поразили сходством: "Близняшки".

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян распахнула халатик, сразив наповал пышными формами: "Вау, какая штучка".