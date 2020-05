Королева Instagram Кім Кардашьян поділилася в мережі архівним фото з матір'ю Кріс Дженнер

39-річна американська світська левиця і зірка реаліті-шоу все частіше радує багатомільйонну армію шанувальників сімейними знімками, передає Politeka.net.

Так, зовсім нещодавно дружина репера Каньє Уеста опублікувала фотографію, на якій позує разом зі своєю матір'ю. В кадрі Кім сидить, підібгавши коліна, а ззаду її обіймає 64-річна Кріс.

«Мама і я» – коротко підписала знімок зірка.

Фото зібрало понад 1,2 млн лайків і більше 7700 коментарів.

Кріс Дженнер зіграла величезну роль у тому, що про сім'ю Кардашьян знає весь світ. Жінка була продюсером на телебаченні, а восени 2007 року на телеканалі «Е!» вийшов перший випуск реаліті-шоу «Keeping Up with the Kardashians». В ньому розповідається про життя зоряного сімейства, найзнаменитішою представницею якого є Кім.

Сьогодні у неї 168 мільйонів підписників в Instagram, власний бренд косметики, четверо дітей і постійна увага папараці.

Не всі знають, що, крім реаліті-шоу і модної індустрії, Кімберлі вирішила спробувати свої сили в кінематографі. Дебютною роботою в кіно для Кім Кардашьян стала участь в серіалі «Beyond the Break» у ролі Еллі, яку вона виконувала протягом чотирьох сезонів.

Також вона знялася в пародійній кінокомедії режисерського дуету Джейсона Фрідберга та Аарона Зельцера «Нереальний блокбастер». Картина не мала успіху в прокаті і виявилася збитковою. Кім отримала негативні критичні відгуки в пресі, а в 2009 році її кандидатура була висунута на антипремію «Золота малина» у номінації «Найгірша жіноча роль».

Серед інших її робіт відзначають появу в епізоді телесеріалу «C. S. I.: Місце злочину Нью-Йорк» і в повнометражній картині «Сімейний консультант», за участь в якому Кім була повторно номінована на «Золоту малину» у 2014 році.

