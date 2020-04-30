Ким Кардашьян покрасовалась пышной грудью в одном лифчике на домашнем фото
Знаменитая звезда американских реалити-шоу держит своих поклонников в тонусе даже на карантине. Как сообщает Politeka.net, Ким регулярно публикует в своем Инстаграм новые снимки в соблазнительных образах.
На этот раз звезда поделилась фотографией, на которой она позирует в небрежном домашнем образе. На ней свободные черные штаны и черный лифчик, поверх которого Ким еще ничего не успела надеть. Звезда стоит на полу босиком, уперевшись одной рукой в бок.
Фото выглядит простым и естественным и мало похоже на обычные снимки из гламурных фотосессий, которые постит у себя Кардашьян.
«Доброе утро», - подписала снимок Ким.
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Всего за час фото набрало почти 900 тысяч лайков и более шести тысяч комментариев, в которых фанаты Ким восхищались ее внешностью.
Ранее мы писали, что Ким опубликовала в своем Инстаграм новый снимок, который, по ее собственным словам был сделан еще до карантина.
На фото Кардашьян позирует в простом черном боди с глубоким декольте и высокими разрезами внизу. Этот наряд как нельзя лучше подчеркивает фигуру Ким – идеальные «песочные часы» с тонкой талией, пышными бедрами и грудью. Фото сделано на простом белом фоне, а сама модель на нем стоит ровно и смотрит куда-то в сторону.
Напомним, Ким Кардашьян без лифчика задрала блузку и показала настоящую красоту.
Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян и ее дочь надели одинаковую одежду и поразили сходством: "Близняшки".
Также Politeka писала, что Ким Кардашьян распахнула халатик, сразив наповал пышными формами: "Вау, какая штучка".