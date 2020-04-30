Ким Кардашьян покрасовалась пышной грудью в одном лифчике на домашнем фото

Знаменитая звезда американских реалити-шоу держит своих поклонников в тонусе даже на карантине. Как сообщает Politeka.net, Ким регулярно публикует в своем Инстаграм новые снимки в соблазнительных образах.

На этот раз звезда поделилась фотографией, на которой она позирует в небрежном домашнем образе. На ней свободные черные штаны и черный лифчик, поверх которого Ким еще ничего не успела надеть. Звезда стоит на полу босиком, уперевшись одной рукой в бок.

Фото выглядит простым и естественным и мало похоже на обычные снимки из гламурных фотосессий, которые постит у себя Кардашьян.

«Доброе утро», - подписала снимок Ким.

Всего за час фото набрало почти 900 тысяч лайков и более шести тысяч комментариев, в которых фанаты Ким восхищались ее внешностью.

Ранее мы писали, что Ким опубликовала в своем Инстаграм новый снимок, который, по ее собственным словам был сделан еще до карантина.

На фото Кардашьян позирует в простом черном боди с глубоким декольте и высокими разрезами внизу. Этот наряд как нельзя лучше подчеркивает фигуру Ким – идеальные «песочные часы» с тонкой талией, пышными бедрами и грудью. Фото сделано на простом белом фоне, а сама модель на нем стоит ровно и смотрит куда-то в сторону.

Напомним, Ким Кардашьян без лифчика задрала блузку и показала настоящую красоту.

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян и ее дочь надели одинаковую одежду и поразили сходством: "Близняшки".

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян распахнула халатик, сразив наповал пышными формами: "Вау, какая штучка".