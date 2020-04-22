Звезда превзошла сама себя

Модель Анастасия Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян, показала идеальное тело в одном бикини

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу звезды в Instagram.

Так, на опубликованных кадрах Квитко в крохотном красном бикини крутиться на камеру, демонстрируя всем роскошные формы. Как можно заметить, звезда улыбается на камеру, подчеркивая руками пышное тело. Это стало причиной бурных комментариев со стороны е поклонников.

«Это так горячо», «королева», «вау, огонь», «куколка», «Настя – ты единственная такая красивая», «божественный вид», - пишут они.

Как сообщалось ранее, известная модель Анастасия Квитко, которую прозвали русской Кардашьян, показала новый соблазнительный образ в Инстаграм.

На кадрах Квитко показывает себя в черном обтягивающем комбинезоне. В нем было глубокое декольте и на спине сеточка. Волосы Анастасия решила оставить распущенными. Анастасия покрасовалась перед зеркалом а после этого прошлась по коридору.

Фанаты успели поставить почти 200 тысяч лайков и написали несколько комментариев, в которых ставили активно лайки и писали, насколько очаровательно выглядит модель.

Сообщалось, что Модель Анастасия Квитко показала довольно пышные формы в кружевном белье.

Напомним, русская Кардашьян едва удержала пышные формы в крохотном белье

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