Зірка перевершила сама себе

Модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кім Кардаш'ян, показала ідеальне тіло в одному бікіні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку зірки в Instagram.

Так, на опублікованих кадрах Квітко в крихітному червоному бікіні крутитися на камеру, демонструючи всім розкішні форми. Як можна помітити, зірка посміхається на камеру, підкреслюючи руками пишне тіло. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку е шанувальників.

«Це так гаряче», «королева», «вау, вогонь», «лялечка», «Настя – ти єдина така красива», «божественний вигляд», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, відома модель Анастасія Квітко, яку прозвали російської Кардаш'ян, показала новий спокусливий образ в Instagram.

На кадрах Квітко показує себе у чорному обтягуючому комбінезоні. В ньому було глибоке декольте і на спині сіточка. Волосся Анастасія вирішила залишити розпущеним. Анастасія покрасувалася перед дзеркалом а після цього пройшлася по коридору.

Фанати встигли поставити майже 200 тисяч лайків і написали кілька коментарів, в яких активно ставили лайки і писали, наскільки чарівно виглядає модель.

Повідомлялося, що Модель Анастасія Квітко показала досить пишні форми в мереживній білизні.

Нагадаємо, російська Кардаш'ян ледве втримала пишні форми в крихітному білизна

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