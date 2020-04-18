Известная российская модель Анастасия Квитко, которую назвали русской Кардашьян, показала новый ролик в Инстаграм

В ролике Квитко позирует в черном обтягивающем комбинезоне или чем-то подобном. Декольте в нем оказалось очень большим. Волосы Анастасия оставила распущенными, а в руках держала маленькую собачку. Звезда позировала на кухне и рекламировала какой-то напиток. ОБ этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели просмотреть видео более 40 тысяч раз и написали несколько комментариев:

"Ты классная", "Хорошо", "Великолепно", "Девочка".

Сообщалось, что модель купальников и белья Анастасия Квитко, которую называют "русской Кардашьян", без стыда похвасталась своими формами в пикантном наряде.

Так, в этот раз на ее странице в сети Instagram появился кадр на котором девушка позировала в крошечном бикини яркого розового оттенка.

Сообщалось, что популярная инста-модель Анастасия Квитко засветила свой пышный бюст в ярком лифчике.

Заскучав на карантине, модель решила устроить импровизированную фотосессию на свежем воздухе. Для этого она вышла на балкон своего дома.

Напомним, русская Кардашьян в крохотных трусиках заставила мужчин краснеть

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