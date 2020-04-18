Модель купальников и белья Анастасия Квитко, которую называют "русской Кардашьян", без стыда похвасталась своими формами в пикантном наряде

Как сообщает Politeka.net, модели Анастасии Квитко приходится проявлять фантазию на карантине, чтобы не разочаровывать подписчиков и она неплохо справляется. Меняет наряды почти каждый день и постоянно показывает новые образы.

Так, в этот раз на ее странице в сети Instagram появился кадр на котором девушка позировала в крошечном бикини яркого розового оттенка.

Анастасия Квитко старается каждый раз выбрать фасон купальника все меньше и меньше. Некоторые из ее поклонников начали отмечать, что из-за слишком маленького купальника, его стало почти невозможно разглядеть.

Новый купальник едва прикрывает соблазнительные формы модели. Создается впечатление, что тонкая ткань едва удерживает пышную красоту Анастасии. За такие вот соблазнительные кадры ее и любят мужчины. Смотря на соответствующий образ так и хочется сказать: "Отменная фигурка, ничего себе".

К сожалению, пользователи сети не имеют возможности оставить свои комментарии под снимком, ведь его девушка показала в своем Instagram-Stories.

Также ранее сообщалось, что модель Анастасия Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян, порадовала пикантным снимком с отдыха.

Так, модель позирует без белья, прикрывая роскошные формы руками. Как можно заметить, девушка позирует на фоне моря, элегантно заигрывая на камеру. Снимок она никак не подписала, хотя ее поклонники были в восторге от тела кумира.

Напомним, русская Кардашьян сверкнула необъятной фигурой в крохотном купальнике.

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян обтянула свою красоту тонким кружевом: рассмотреть можно все.

Также Politeka писала, что русская Кардашьян показала бездонное декольте крупным планом.