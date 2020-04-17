Звезда превзошла сама себя

Модель Анастасия Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян, порадовала пикантным снимком с отдыха

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу звезды в Instagram.

Так, модель позирует без белья, прикрывая роскошные формы руками. Как можно заметить, девушка позирует на фоне моря, элегантно заигрывая на камеру. Снимок она никак не подписала, хотя ее поклонники были в восторге от тела кумира.

«Мечта девка!», «хороша девка, но есть небольшой перебор с попой», «красотка», «огонь баба! Супер», «необыкновенная», «очень горячо», «невероятное тело!», - пишут они.

Как сообщалось ранее, модель Анастасия Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян, поразила горячей позой на отдыхе.

«Ммм, космос. Летнее время выглядит отпадно. Очень хорошо», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Квитко позирует полусидя в микроскопическом бикини, выставив напоказ роскошные формы. Дополняет образ модели элегантная кепка и очки.

Уточним, что снимок Квитко ее поклонники активно лайкали, хотя и не решились его комментировать.

Напомним, русская Кардашьян сверкнула необъятной фигурой в крохотном купальнике.

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