Модель Анастасия Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян, показала свое великолепие в одном купальнике
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
Так, девушка позирует на камеру в темном купальнике, который максимально подчеркивает ее внушительные формы. Кроме того, Квитко решила наложить сверху фильтр, который украсил ее сердечками и большими очками.
Однако поклонники знаменитости не смогли что-либо сказать, поскольку фотографию Квитко выбросила в Сторис.
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До этого мы писали, что российская модель Анастасия Квитко, которую назвали русской Кардашьян, показала новый ролик в Инстаграм
В ролике Квитко позирует в черном обтягивающем комбинезоне или чем-то подобном. Декольте в нем оказалось очень большим. Волосы Анастасия оставила распущенными, а в руках держала маленькую собачку. Звезда позировала на кухне и рекламировала какой-то напиток.
Фанаты успели просмотреть видео более 40 тысяч раз и написали несколько комментариев:
"Ты классная", "Хорошо", "Великолепно", "Девочка".
Напомним, русская Кардашьян в крохотных трусиках заставила мужчин краснеть
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