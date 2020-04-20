Модель Анастасия Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян, показала свое великолепие в одном купальнике

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, девушка позирует на камеру в темном купальнике, который максимально подчеркивает ее внушительные формы. Кроме того, Квитко решила наложить сверху фильтр, который украсил ее сердечками и большими очками.

Однако поклонники знаменитости не смогли что-либо сказать, поскольку фотографию Квитко выбросила в Сторис.

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В ролике Квитко позирует в черном обтягивающем комбинезоне или чем-то подобном. Декольте в нем оказалось очень большим. Волосы Анастасия оставила распущенными, а в руках держала маленькую собачку. Звезда позировала на кухне и рекламировала какой-то напиток.

Фанаты успели просмотреть видео более 40 тысяч раз и написали несколько комментариев:

"Ты классная", "Хорошо", "Великолепно", "Девочка".

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