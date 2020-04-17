Известная фитнес-модель Ана Чери продемонстрировала роскошную фигуру

Звезда предстала в обтягивающем костюме, соответствующее видео она опубликовала в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net.

На кадрах игривая Ана Чери встала спиной к снимающему. Она покрутила изгибами и даже присела, чтобы продемонстрировать идеалью пятую точку. К слову, данное место снималось крупным планом. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Также модель повернулась лицом к фотографу, чтобы запечатлеть упругий живот и тонкую талию.

Звезда блестела на солнце то ли от пота, то ли от какого-то масла.

Все же, возвращаясь, к фигуре - это просто идеал: накачанные ножки и руки, прямая спинка и стальной пресс. Можно предположить, что каждая девушка мечтает о таких достоинствах.

В посте Ана Чери рассказала о выпуске своих спортивных костюмов, которые быстро разобрали. В итоге сейчас готовится новая партия.

За шесть часов пользователи сети посмотрели ролик более 100 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети написали, что звезда очень хороша: "Девушка-огонь".

Напомним, Ана Чери позировала в обтягивающих лосинах. Образ Ана дополнила однотонным топом. Модель стояла и фотографировала себя в зеркало, показывая свою пятую точку.

Волосы у звезды были распущены. На фоне можно увидеть диван, подушки на нем, а также другие элементы интерьера комнаты.

Фанаты поставили почти 50 тысяч лайков.

Ранее сообщалось, что Ана Чери предстала в одном кружевном боди и спортивных штанах, выставив напоказ идеальное тело.

Образ звезды дополняли элегантные кулоны и браслет. Поклонники модели активно лайкали снимок, хотя и решились его комментировать.

Напомним, знойная Ана Чери без трусов устроила грязные танцы перед камерой.

Как сообщала Politeka, Ана Чери в стрингах без стыда показала свои самые аппетитные места.

Также Politeka писала, что аппетитная Ана Чери без стыда потрясла необъятными прелестями на камеру: «Ты из этого мира?».