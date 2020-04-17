Відома фітнес-модель Ана Чері продемонструвала розкішну фігуру

Зірка з'явилася в обтягуючому костюмі, відповідне відео вона опублікувала у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net.

На кадрах грайлива Ана Чері встала спиною до знімаючого. Вона покрутила вигинами і навіть присіла, щоб продемонструвати идеалью п'яту точку. До речі, це місце знімалося крупним планом. (Щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки)

Також модель повернулася обличчям до фотографа, щоб відобразити пружний живіт і тонку талію.

Зірка блищала на сонці чи то від поту, чи то від якогось масла.

Все ж, повертаючись, до фігури - це просто ідеал: накачані ніжки і руки, пряма спинка і сталевий прес. Можна припустити, що кожна дівчина мріє про такі достоїнства.

В пості Ана Чері розповіла про випуск своїх спортивних костюмів, які швидко розібрали. В результаті зараз готується нова партія.

За шість годин користувачі мережі подивилися ролик більше 100 тисяч лайків та коментарів. Користувачі мережі написали, що зірка дуже хороша: "Дівчина-вогонь".

Нагадаємо, Ана Чері позувала в обтягуючих лосинах. Образ Ана доповнила однотонним топом. Модель стояла і фотографувала себе в дзеркало, показуючи свою п'яту точку.

Волосся у зірки було розпущене. На тлі можна побачити диван, подушки на ньому, а також інші елементи інтер'єру кімнати.

Фанати поставили майже 50 тисяч лайків.

Раніше повідомлялося, що Ана Чері постала в одному мереживному боді та спортивних штанях, виставивши напоказ ідеальне тіло.

Образ зірки доповнювали елегантні кулони і браслети. Шанувальники моделі активно лайкали знімок, хоча і зважилися його коментувати.

Нагадаємо, спекотна Ана Чері без трусів влаштувала брудні танці перед камерою.

Як повідомляла Politeka, Ана Чері в стрінгах без сорому показала свої апетитні місця.

Також Politeka писала, що апетитна Ана Чері без сорому потрясла неосяжними принадами на камеру: «Ти з цього світу?».