Ана Чери показала, как получить идеальные ягодицы, не выходя из дома

Популярная американская фитнес-модель часто публикует в своем Инстаграм не только фотографии в соблазнительных образах, но и кадры своих тренировок. Как сообщает Politeka, на этот раз Чери показала, как работает над своими ягодицами и ногами.

Так, модель опубликовала в разделе Сториз короткое видео, на котором показала, как приседает со штангой. На видео Чери одета в удобную спортивную кофту и блестящие серебристые лосины с принтом под змеиную кожу, которые выгодно подчеркивают ее пятую точку во время приседаний.

Модель также призналась, что сильно скучает по своим друзьям, вместе с которыми она раньше проводила тренировки. Пока они не могут заниматься вместе из-за карантина.

До этого Чери показала своим фанатам, в чем предпочитает ходить на карантине по дому.

«Я люблю долгие романтические прогулки к холодильнику - пошлите это другу», - говорилось в публикации в ее Инстаграме.

Уточним, что на опубликованном снимке Чери позирует в крохотном белье без верха перед холодильником. На голове модели красуется полотенце.

Напомним, знойная Ана Чери без трусов устроила грязные танцы перед камерой.

Как сообщала Politeka, Ана Чери в стрингах без стыда показала свои самые аппетитные места.

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