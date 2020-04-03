На это можно смотреть вечно

Американская фитнес модель и звезда Инстаграма Ана Чери устроила соблазнительную фотосесию для своей «пятой точки»

На своей странице в соцсетях Чери опубликовала видео, на котором видно только ее главную гордость, передает Politeka. Как выяснилось, модель решила прорекламировать лосины, поэтому на ролике видно только ее нижнюю часть. Она по очереди надевает разные лосины и крутится в них, чтобы можно было разглядеть, как они сидят.

Отметим, что поклонники обратили внимание не столько на рекламу лосин, сколько на аппетитные формы девушки. За 40 минут видео посмотрели почти 50 тысяч раз.

«Очень хорошенькая», «Огонь», «Ты из этого мира?! Безумно красивая», «Вау», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что 33-летняя Ана Чери порадовала поклонников новым пикантным снимком с отдыха за границей. Девушка надела нижнее белье с кружевами и шляпу. Девушка присела на лавку, чуть раздвинув ноги. Она прикрыла глаза, благодаря чему снимок стал еще пикантнее. В глаза бросаются все изгибы модели, которые будоражат фантазию.

Несмотря на то, что Ана Чери не худышка, ее фигура смотрится очень женственно. При росте 171 сантиметр Чери весит около 56 килограмм. В комментариях сотни пользователей оставили комплименты под фото модели.

Напомним, что фигуристая Ана Чери в ремнях и сетке выставила напоказ свою главную гордость: совсем стыд потеряла.

Как сообщала Politeka, Ана Чери в прозрачном белье впечатлила пятой точкой: это настоящий кайф.

Также Politeka писала, что Ана Чери еле втиснула роскошные формы в тесный топ и соблазнила косичками: пикантное фото.