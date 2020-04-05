Звезда сверкнула всем, чем можно!

Фитнес-модель Ана Чери показала своим фанатам, в чем предпочитает ходить на карантине по дому

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Я люблю долгие романтические прогулки к холодильнику - пошлите это другу», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Чери позирует в крохотном белье без верха перед холодильником. На голове модели красуется полотенце.

«Ух, горячо!», «куколка», «вот это красота. На такое можно смотреть вечно!», «люблю, когда ты так делаешь», «Вау! Невероятное тело!», «что-то перехотелось есть)», «бомбезное тело», - пишут они.

Как сообщалось ранее, Ана Чери устроила горячие танцы на камеру в образе главной героини из саги «Звездные войны».

«Мое видео в образе принцессы Леи», - говорится в с общении.

Уточним, что на камеру Чери танцует в крохотном наряде без белья, демонстрируя внушительные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Выглядит отпадно!», «Ана Чери, я люблю тебя», «Ты идеальная», «Улучшенная Лея. Просто отпадает челюсть», «невероятна», - пишут они.

Напомним, что фигуристая Ана Чери в ремнях и сетке выставила напоказ свою главную гордость: совсем стыд потеряла.

Как сообщала Politeka, Ана Чери в прозрачном белье впечатлила пятой точкой: это настоящий кайф.

Также Politeka писала, что Ана Чери еле втиснула роскошные формы в тесный топ и соблазнила косичками: пикантное фото.