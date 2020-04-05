Фитнес-модель Ана Чери показала своим фанатам, в чем предпочитает ходить на карантине по дому
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Я люблю долгие романтические прогулки к холодильнику - пошлите это другу», - говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованном снимке Чери позирует в крохотном белье без верха перед холодильником. На голове модели красуется полотенце.
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«Ух, горячо!», «куколка», «вот это красота. На такое можно смотреть вечно!», «люблю, когда ты так делаешь», «Вау! Невероятное тело!», «что-то перехотелось есть)», «бомбезное тело», - пишут они.
Как сообщалось ранее, Ана Чери устроила горячие танцы на камеру в образе главной героини из саги «Звездные войны».
«Мое видео в образе принцессы Леи», - говорится в с общении.
Уточним, что на камеру Чери танцует в крохотном наряде без белья, демонстрируя внушительные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.
«Выглядит отпадно!», «Ана Чери, я люблю тебя», «Ты идеальная», «Улучшенная Лея. Просто отпадает челюсть», «невероятна», - пишут они.
Напомним, что фигуристая Ана Чери в ремнях и сетке выставила напоказ свою главную гордость: совсем стыд потеряла.
Как сообщала Politeka, Ана Чери в прозрачном белье впечатлила пятой точкой: это настоящий кайф.
Также Politeka писала, что Ана Чери еле втиснула роскошные формы в тесный топ и соблазнила косичками: пикантное фото.